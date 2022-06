Miedwiediew ostrzega Ukrainę, jeśli skorzysta z pomocy USA. Grozi atakiem na "ośrodki decyzyjne"

Dmitrij Miedwiediew zagroził, że jeśli Ukraina użyje broni, którą niedawno otrzymała od USA, Kreml odpowie uderzeniem w "ośrodki decyzyjne". To kolejna głośna wypowiedź byłego prezydenta Rosji w ostatnim czasie.

Dmitrij Miedwiediew nie przestaje udzielać ostrych i kontrowersyjnych wypowiedzi pod adresem Ukrainy, a także państwo zachodnich, w tym Polski. Stwierdził m.in, że Polska dąży do rozbioru Ukrainy i zagarnięcia jej zachodnich ziem.

Miedwiediew grozi atakiem na "ośrodki decyzyjne"

Innym razem zasugerował istnienie "sojuszu prusko-polskiego", które miały "skorzystać, jeśli Ukrainy nie byłoby na mapie". Ostatnio zaś zarzucił Zachodowi "obrzydliwą i irracjonalną nienawiść do Rosji", oceniając, że sankcje nałożone na jego kraj wymierzone są tak naprawdę w "zwykłych Rosjan".

Teraz były prezydent, a obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji w rozmowie z telewizją Al Jazeera zagroził działaniami odwetowymi w przypadku, gdy Ukraina użyje broni, którą otrzymała niedawno od Amerykanów.

- Jest całkiem oczywiste, że [...] jeśli, nie daj Boże, broń ta zostanie użyta [...] na terytorium Rosji, w takim przypadku siły zbrojne naszego kraju nie będą miały innego wyboru, jak tylko działać na rzecz pokonania ośrodków decyzyjnych - powiedział polityk.

Następnie wyjaśnił, że chodziło mu przede wszystkim o siedziby Ministerstwa Obrony oraz Sztabu Generalnego Ukrainy. Po czym dodał: - Ale musimy zrozumieć, że ostatecznych ośrodków decyzyjnych w tym przypadku niestety nie ma nawet w Kijowie. Dlatego na pewno jest to zagrożenie, które trzeba będzie brać pod uwagę.

Biden ogłosił nowe dostawy broni dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden poinformował o zatwierdzeniu jedenastego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierającego m.in. system artylerii rakietowej HIMARS. Ma on uzbroić Ukraińców "w nowe zdolności i zaawansowaną broń, w tym HIMARS wraz z amunicją pola bitwy, by mogli bronić swego terytorium przed rosyjskimi atakami. Będziemy nadal przewodzić światu w dostarczaniu historycznej pomocy, by wspierać walkę Ukrainy o wolność" - napisał Biden w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

Choć prezydent nie podał szczegółów nowej pomocy, amerykańscy oficjele we wtorek zapowiedzieli, że pakiet ma wartość 700 mln dolarów, a rakiety do mobilnego systemu artylerii rakietowej HIMARS będą mieć zasięg ok. 80 km. Poza rakietami, o które od dawna zabiegali Ukraińcy, w skład pakietu mają wejść m.in. radary, śmigłowce i amunicja artyleryjska. Szczegóły ma ogłosić Pentagon jeszcze w środę.

RadioZET.pl/PAP/Al Jazeera

