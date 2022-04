Miedwiediew ostrzegł Zachód. "To akt międzynarodowej agresji wobec Rosji"

Miedwiediew uznał, że sankcje są nielegalne. Były prezydent Rosji nazwał je aktem międzynarodowej agresji na Federację Rosyjską.

Miedwiediew określił sankcje jako wypowiedzenie wojny gospodarczej

We wpisie zamieszczonym w swoim kanale na Telegramie Miedwiediew ostrzegł, aby nikt nie wątpił w prawo Rosji do obrony w ramach międzynarodowych norm oraz w granicach tego, co “uzna za właściwe”. Polityk stwierdził, że sankcje nie zdestabilizują Rosji i wywołają wręcz odwrotny efekt.

Były prezydent dodał, że jego kraj będzie żywił negatywne emocje wobec państw, które nałożyły sankcje. Dmitrij Miedwiediew znalazł się na najnowszej liście osób, które Wielka Brytania objęła sankcjami. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Rosji, był prezydentem w latach 2008-12 i premierem od 2012 do 2020 roku.

