Miedwiediew przyznał, że Rosjanie "cierpią". "Nasz lud zostanie pomszczony"

Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że amerykański rząd i elity polityczne USA wykorzystują Ukrainę wyłącznie w swoich politycznych interesach. "Dla obecnego zespołu Bidena, a także dla ich republikańskich przeciwników, waluta jest w rzeczywistości jedna – życie obywateli mitycznego kraju Ukrainy, którego nie potrzebują. Są kartą przetargową w wielkiej amerykańskiej grze" - napisał na Telegramie.

Były prezydent Rosji nawiązał w ten sposób do zbliżających się wyborów do amerykańskiego Kongresu. Dodał, że do Ukrainy docierają "niekończące dostawy amerykańskiej broni", a życiem płacą za to Ukraińcy.

Miedwiediew znowu grozi. "Nasz lud zostanie pomszczony"

Miedwiediew po raz kolejny zagroził Ukrainie i krajom Zachodnim. "Nasi ludzie też cierpią. Ale różnica jest taka, że nasz lud zostanie pomszczony. I na polu bitwy, i na innych polach".

"Wojna do zwycięskiego końca. A raczej do samego końca. Końca Ukrainy. A zwycięzca jak zwykle: bierze wszystko…" - napisał. "Ale nikt nie będzie pamiętał Ukraińców" - podsumował.

Kilka tygodni temu Miedwiediew groził Ukrainie kolejnymi zmasowanymi atakami. Po raz kolejny podważył także sens istnienia tego państwa. "Państwo ukraińskie w obecnej konfiguracji z nazistowskim reżimem politycznym będzie stanowiło stałe, bezpośrednie i wyraźne zagrożenie dla Rosji. Dlatego oprócz ochrony naszego narodu i ochrony granic kraju, celem naszych przyszłych działań powinno, moim zdaniem, być całkowite rozmontowanie reżimu politycznego Ukrainy" - pisał.

RadioZET.pl/ Telegram