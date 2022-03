Miedwiediew zaatakował Polskę. "Wspólnota politycznych imbecyli"

"Polska propaganda jest najbardziej złośliwą, wulgarną i krzykliwą krytyką Rosji. Wspólnota politycznych imbecyli" - napisał w poniedziałek na Telegramie były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Wizytę polskich władz w Kijowie porównał do przyjazdu Lenina do Moskwy "za niemieckie pieniądze".

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew opublikował na swoim kanale w Telegramie wpis, w którym skrytykował wizytę premiera Mateusza Morawieckiego i wiceszefa polskiego rządu Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie. Obecny wiceprezes Rady Bezpieczeństwa Rosji powtórzył wiele propagandowych tez Kremla na temat Polski i nazwał polskie władze wasalami Ameryki.

“Podczas gdy Europa boleśnie zdaje sobie sprawę ze szkód, jakie wyrządzą jej antyrosyjskie sankcje, nasz ukochany europejski kraj, jak zawsze wyprzedza rozpędzony parowóz. Dosłownie. Premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem Kaczyńskim oraz premierami Czech i Słowenii udali się do Kijowa specjalnie strzeżonym pociągiem. Prawie jak Iljicz w pancernym pojeździe za niemieckie pieniądze” - napisał Miedwiediew, nawiązując do przyjazdu Lenina do Moskwy.

Miedwiediew skrytykował polskie władze

Były prezydent Rosji stwierdził, że obiecana Zełenskiemu pomoc była kłamstwem. “Po powrocie Morawiecki uroczyście zapowiedział opracowanie programu «derusyfikacji polskiej i europejskiej gospodarki». Odważnie precyzując, że «to może być kosztowne». Ma całkowitą rację: to kosztowne i bezcelowe. Ale Polska nie może już liczyć się z kosztami. Wszystko, co mogli stracić z powodu własnej, patologicznej rusofobii, już stracili”.

Miedwiediew wyraził też niezadowolenie z powodu krytyki Rosji ze strony polskich władz. “Polska propaganda jest najbardziej złośliwą, wulgarną i krzykliwą krytyką Rosji. Wspólnota politycznych imbecyli” - napisał.

Później Miedwiediew zarzucił Polsce, że wszystko to z powodu “bólów fantomowych” po utraconym imperium Rzeczpospolitej. “A powodem tego nie są intrygi Rosji, ale wewnętrzne sprzeczki, korupcja, niepowodzenia gospodarcze, przegrane bitwy. I tak - przez wiele stuleci” - stwierdził.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na żywo - najnowsze informacje

W dalszej części wpisu Miedwiediew powtórzył tezy rosyjskiej propagandy o II wojnie światowej, na której oparta jest polityka historyczna Kremla. “W Polsce marzą o tym, by zapomnieć o czasach II wojny światowej. Przede wszystkim o tych żołnierzach radzieckich, którzy pokonali faszyzm, wypędzili najeźdźców z polskich miast i nie dopuścili do wysadzenia Krakowa, uwolnili więźniów Auschwitz i Majdanka” - napisał Miedwiediew, posługując się półprawdami - chociaż wojska radzieckie rzeczywiście wyparły z Polski okupantów nazistowskich, którzy eksterminowali ludność cywilną, Polska stała się państwem podporządkowanym Moskwie, w którym prześladowano opozycję, część żołnierzy m.in. Armii Krajowej skazano na śmierć, a demokracja była fasadowa.

Wizyta w Kijowie Morawieckiego i Kaczyńskiego. Miedwiediew: jak przyjazd Lenina do Moskwy

Miedwiediew poruszył też temat katastrofy smoleńskiej i zaprzeczył, że w Rosji panują antypolskie nastroje. “Nie da się zapomnieć wybuchu sympatii i współczucia, jaki wywołała katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem, w której zginęła wysoka rangą delegacja z prezydentem na czele. Ludzie składali kwiaty w ambasadzie i kościołach, składali kondolencje w prasie i na portalach społecznościowych. Dzień żałoby został ogłoszony przeze mnie jako głowę państwa w Rosji” - napisał.

Miedwiediew uważa, że polskie władze poświęciły interesy polskich obywateli na rzecz rusofobii “pozbawionych talentu polityków i ich marionetek zza oceanu, wykazujących wyraźne oznaki starczego zniedołężnienia”. “Decyzja o odmowie kupowania rosyjskiego gazu, ropy i węgla oraz sprzeciw wobec Nord Stream 2 już spowodowały poważne szkody dla gospodarki tego kraju. Teraz będzie tylko gorzej. To samo dotyczy wielu innych działań, które nie opierają się na gospodarce, lecz na politykierstwie pod przykrywką «derusyfikacji». Teraz jednak dla wasalnych polskich elit ważniejsze jest przysięganie wierności swojemu suzerenowi, Ameryce, niż pomoc własnym obywatelom, dlatego też będą one podtrzymywać ogień nienawiści wobec wroga w Rosji” - dodał.

Były prezydent Rosji napisał, że polskie społeczeństwo w końcu zrozumie, że “nienawiść do Rosji nie przyniesie niczego dobrego”. "Współpraca gospodarcza z naszym krajem jest korzystna dla Polaków, więzi międzyludzkie są niezastąpione, a wymiana kulturalna i naukowa między ojczyznami Puszkina i Mickiewicza, Czajkowskiego i Chopina, Łomonosowa i Kopernika ma kluczowe znaczenie. I najprawdopodobniej wtedy dokonają właściwego wyboru - sami, bez podszeptów i nacisków ze strony zamorskich elit cierpiących na demencję" - podsumował Miedwiediew.

RadioZET.pl

Wojna w Ukrainie – relacja na żywo: