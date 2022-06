Miedwiediew znów grozi NATO. "Każda próba ingerencji będzie wypowiedzeniem wojny"

Jakakolwiek ingerencja na Półwyspie Krymskim państwa członkowskiego NATO może być potraktowana jako wypowiedzenie wojny Rosji, co może doprowadzić do trzeciej wojny światowej - powiedział w przeddzień szczytu Paktu Północnoatlantyckiego były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew. Jego słowa zacytował Reuters, który powołał się na rosyjską prasę.

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nie stroni od agresywnej narracji wymierzonej w państwa Zachodu, które wsparły broniącą się przed wojskami Putina Ukrainę.

Po rozpoczęciu wojny z zachodnim sąsiadem zagroził rozszerzeniem konfliktu na świat, mówił o chęci zagarnięcia przez Polskę zachodnich ziem Ukrainy, czy sojuszu polsko-pruskim.

Miedwiediew grozi wojną światową. "Dla nas Krym jest częścią Rosji. Na zawsze"

Teraz, w przeddzień szczytu NATO, Miedwiediew postanowił po raz kolejny zagrozić światu. "Dla nas Krym jest częścią Rosji. A to znaczy, że na zawsze. Każda próba ingerencji na Krymie będzie wypowiedzeniem wojny naszemu krajowi" – powiedział Miedwiediew, cytowany przez Reutersa.

I wyjaśnił, że "jeśli zrobi to państwo członkowskie NATO, oznacza to konflikt z całym Sojuszem Północnoatlantyckim", czyli trzecią wojnę światową. "Kompletną katastrofę" - dodał.

Miedwiediew, który obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Rosji, powiedział również, że jeśli Finlandia i Szwecja przystąpią do NATO, Rosja wzmocni swoje granice i będzie "gotowa do działań odwetowych", co może obejmować perspektywę zainstalowania pocisków Iskander u granic tych krajów.

RadioZET.pl/PAP