Mieszkańcy Donbasu otrzymują SMS-y. Ukraina gotowa na wszelkie scenariusze

Mieszkańcy ukraińskiego Donbasu zaczęli otrzymywać SMS-y informujące o nagrywaniu ich rozmów telefonicznych - powiedziała w niedzielę rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denisowa dodając, że uważa to za pogwałcenie praw człowieka.

- Według mojego przedstawiciela w obwodach donieckim i ługańskim obywatele tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy zaczęli otrzymywać wiadomości SMS informujące o tym, że ich rozmowy i wiadomości na Facebooku i innych komunikatorach będą nagrywane - powiedziała rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denisowa. Jej zdaniem działania te naruszają postanowienia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które gwarantują prawo do prywatności.

Władze tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej przyznały, że mieszkańców regionu można pozostawić bez telefonii komórkowej i Internetu ze względu na "obecną sytuację" - poinformował w niedzielę portal Ukraińska Prawda.

Ukraina. Mieszkańcy Donbasu otrzymują SMS-y o nagrywaniu rozmów. "Pogwałcenie praw człowieka"

W niedzielę na stronie Służb Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowano, że w związku z eskalacją konfliktu w Donbasie i groźbą rosyjskiej inwazji Kijów wzmocnił kontrwywiad i zadeklarował gotowość do reagowania na wszelkie scenariusze destabilizacji kraju. - Przywiązujemy szczególną wagę do bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej, wzmocniliśmy także kontrwywiad. Prowadzimy ćwiczenia mające wzmocnić nasze zdolności w kwestii ochrony granic państwowych i obiektów strategicznych oraz przeciwdziałania ewentualnym atakom terrorystycznym i sabotażowi - powiedział szef służb Iwan Bakanow. Jego zdaniem Rosja, korzystając z całej gamy dostępnych narzędzi, próbuje doprowadzić do destabilizacji Ukrainy.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny ocenił w sobotę, że wojsko i służby specjalne Rosji przygotowują zamachy terrorystyczne na kontrolowane przez separatystów części Donbasu, by stworzyć pretekst do wprowadzenia na Ukrainę sił zbrojnych pod pozorem sił pokojowych. Według informacji Sił Zbrojnych Ukrainy w sobotę 116 razy użyto broni zakazanej zapisami porozumień mińskich. Wskutek ostrzału siedmiu ukraińskich żołnierzy odniosło rany, wszyscy znajdują się pod opieką lekarzy.

Liderzy samozwańczych Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej w Donbasie ogłosili w sobotę powszechną mobilizację. Lider separatystycznej DRL Denys Puszylin poinformował, że podpisał w sobotę "dekret" o powszechnej mobilizacji. - Wzywam rodaków, którzy są w rezerwie, aby udali się do komisji wojskowych. Dziś podpisałem dekret o powszechności mobilizacji – powiedział Puszylin w nagraniu wideo, zamieszczonym w Internecie. Puszylin stwierdził, że ich siły osiągną "pożądane i konieczne" zwycięstwo i "obronią" Donbas. Później o mobilizacji poinformował lider tzw. ŁRL Leonid Pasicznyk. W "dekrecie" napisano, że republiki nie mogą opuszczać mężczyźni w wieku 18-55 lat.

RadioZET.pl/PAP