Pompeo komentuje sytuację na Białorusi. "Wybory nie były wolne ani uczciwe"

Mike Pompeo, sekretarz stanu USA, przyleciał w sobotę do Warszawy. Razem z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem podpisali umowę o wzmocnieniu trwałej obecności wojsk USA w Polsce. Dokument podpisany została w obecności prezydenta Andrzeja Dudy.

Szef amerykańskiej dyplomacji był jednak pytany nie tylko o relacje z Polską, ale także o sytuację na Białorusi. Podkreślił że jego administracja uważnie ją śledzi. Dodał też, że z zadowoleniem przyjął uwolnienie niektórych protestujących na Białorusi, ale - jak podkreślił - nie jest to wystarczające.

Przyznał, że sytuacja na Białorusi jest konsultowana z europejskimi partnerami "starając się pomóc w możliwe jak największym stopniu Białorusinom osiągnąć suwerenność i wolność". Nawiązał również do umowy o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce.

Chciałem podziękować za dotrzymanie zobowiązań. Stany Zjednoczone i Polska z dumą podpisały umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. To otwiera drogę do zwiększenia rotacyjnej amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce o dodatkowe tysiąc żołnierzy. Jest to dodatkiem do obecnie stacjonujących 4,5 tys. żołnierzy