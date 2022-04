Mocne słowa Zełenskiego pod adresem sojuszników. "To oznacza wsparcie dla Rosji"

Wszelka próba zwłoki w dostarczaniu Ukrainie niezbędnej broni oznacza wsparcie dla Rosji ze strony zagranicznych polityków - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy z piątku na sobotę nagraniu wideo cytowanym przez agencję Ukrinform. Wezwał do wprowadzenia zdecydowanych, ostrych sankcji przeciwko Rosji.

- Wojna Rosji przeciwko naszemu narodowi może zakończyć się zwycięstwem wolności o wiele szybciej, niż myśli wielu na świecie, jeżeli Ukraina po prostu dostanie broń, której listę dostarczyliśmy - powiedział Wołodymyr Zełenski. - Wszelka zwłoka... wszelkie usprawiedliwienia mogą oznaczać tylko jedno: pewni politycy chcą bardziej pomóc rosyjskiemu kierownictwu niż nam, Ukraińcom - dodał.

- To prawda, że nie każdy na świecie ma taką odwagę jak my. Ale my mamy też potężnych i pryncypialnych partnerów i przyjaciół, prawdziwych przyjaciół, którzy pomagają Ukrainie bronić się i bronić wolności w Europie - podkreślił ukraiński prezydent.

Mówiąc o nowym pakiecie sankcji przeciwko Rosji Zełenski skrytykował te rządy, które starają się złagodzić te sankcje. Wyraził jednak przekonanie, że wkrótce zmienią swoje stanowisko "wobec tego co Rosja robi przeciwko Ukraińcom i przeciwko wolności w Europie".

- Uważam miękkość, z jaką niektórzy na Zachodzie wciąż traktują Rosję za błąd. Wiemy kto stale próbuje łagodzić propozycje sankcji i uczynimy wszystko co w naszej mocy aby w końcu Europa zrozumiała: tak czy inaczej będziecie musieli wprowadzić naprawdę zasadnicze i naprawdę silne, a nie częściowe, sankcje przeciwko Rosji - powiedział Zełenski.

Prezydent wyraził też przekonanie, że zwycięstwo Ukrainy "jest tylko kwestią czasu". - A ja uczynię wszystko, aby ten czas był jak najkrótszy - dodał.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK

