Morawiecki zapowiada likwidację Izby Dyscyplinarnej. "Nie spełnia naszych oczekiwań"

Mateusz Morawiecki wystąpił we wtorek rano w europarlamencie w ramach debaty zorganizowanej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej dotyczącym nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym. Później głos zabrał jeszcze raz - odnosił się do wypowiedzi eurodeputowanych, które wielokrotnie były krytyczne wobec rządu PiS.

Morawiecki: Zamierzamy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN

- Zamierzamy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, bo nie spełnia naszych oczekiwań. Mam nadzieję, że nowe procedury będą możliwe do przyjęcia. Bo chyba wszystkim nam zależy na odpowiedzialności - zapowiedział premier Morawiecki.

Wcześniej szefowa KE Ursula von der Leyen zwracając się do polskiego premiera powiedziała: "Zalecenie dla Polski brzmi następująco: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i ponownie przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów. Proszę to uczynić".

Debata w PE. "Jestem dumny z Polski"

Morawiecki odniósł się również do wystąpień europosłów polskiej opozycji. - W wypowiedziach moich polskich kolegów przebrzmiewała taka nuta, która jest mi całkowicie obca, że wstydzą się za Polskę, że mają kompleksy związane z tym, że Polską rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Drodzy państwo, ja jestem dumny z Polski, dumny z tego, co udało się nam się osiągnąć, dumny z tego ile razem zrobiliśmy dla Polski. I nie mamy takich kompleksów - oświadczył.

Premier polemizował też z wypowiedzią szefa frakcji Europejskiej Partii Ludowej, niemieckiego polityka Manfreda Webera, który m.in. zarzucił mu "sianie zamętu i osłabianie Unii Europejskiej" z czego, jak podkreślił, "na pewno będzie cieszył się Władimir Putin".

Szef polskiego rządu zarzucił niemieckim chadekom, że "robią wraz z Putinem Nord Stream 2", który prowadzi do bardzo wysokich cen gazu. - Ten Nord Steam 2, o którym siedzący tutaj były minister spraw zagranicznych z rządów wcześniejszych powiedział, że to jest drugi Pakt Ribbentrop-Mołotow i w takiej sytuacji jednocześnie zarzuca się nam, że my, poprzez naszą politykę w jakikolwiek sposób prowadzimy oderwanie Polski od UE, to jest to jest to głęboka nieprawda - stwierdził Morawiecki.

RadioZET.pl/Onet/PAP