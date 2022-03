"Musimy naprawić błędy z przeszłości". Zełenski zaapelował o nowe podejście do Rosji

- Musimy naprawić błędy z przeszłości, gdy nie karaliśmy Rosji za jej przewinienia. Potrzebne są mocniejsze sankcje - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając online do australijskiego parlamentu. Polityk połączył się również z holenderskim parlamentem.

Wołodymyr Zełenski od początku wojny w Ukrainie zwraca się do parlamentarzystów na całym świecie, apelując o nakładanie kolejnych sankcji na Rosję i wsparcie jego kraju w walce z agresorem. Prezydent Ukrainy zapowiadał, że stara się stworzyć antywojenną koalicję.

Zełenski w czwartek zwrócił się do parlamentarzystów z Australii i zaproponował włączenie tego kraju do programu odbudowy Ukrainy po wojnie. Australia dostarczyła Ukrainie pomoc wojskową i humanitarną, kraj zakazał również eksportu tlenku glinowego i jego rudy, w tym boksytu, do Rosji.

Zełenski: Musimy naprawić błędy z przeszłości, gdy nie karaliśmy Rosji

Rząd australijski objął dotąd 476 sankcjami 443 osoby, wśród których znaleźli się ludzie z bliskiego kręgu prezydenta Rosji Władimira Putina, oraz 33 podmioty, w tym większość rosyjskich banków i wszystkie instytucje odpowiedzialne za rosyjski dług publiczny.

- W Hadze, stolicy sprawiedliwości, wiecie, jak pociągnąć do odpowiedzialności winnych zbrodni na Ukrainie - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do deputowanych parlamentu Holandii.



Ukraiński prezydent, który wystąpił za pośrednictwem łącza wideo, wezwał także Holandię do zamknięcia portów dla rosyjskich statków i zaprzestania handlu z Rosją. - Tyrania zawsze przegrywa, ale aby tak się stało, musimy otrzymać broń - oznajmił Zełenski. Podziękował Holandii za "bezprecedensową pomoc", prosząc o kolejne dostawy broni w celu odparcia rosyjskiej agresji. Zaproponował także, aby Holendrzy wybrali miasto lub region na Ukrainie, w którego odbudowie pomogą, gdy zakończy się wojna.

