NATO chce rozmawiać z Rosją. Podano datę negocjacji

Rosja o korespondencji z kierownictwem NATO poinformowała w niedzielę. Na 12 stycznia zaplanowano w Brukseli posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO z udziałem szefów sztabów generalnych sił zbrojnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Agencja dpa, powołując się na służby prasowe Sojuszu, podała, że posiedzenie Rady NATO-Rosja rzeczywiście planowane jest na ten sam dzień.

Wcześniej Stoltenberg zapowiadał, że Sojusz będzie dążyć do konkretnych rozmów z Moskwą na początku przyszłego roku, aby rozwiać obawy związane z działaniami Moskwy wobec Ukrainy.

NATO będzie rozmawiać z Rosją. Putin grozi reakcją

17 stycznia MSZ Rosji opublikowało propozycje, dotyczące tzw. gwarancji bezpieczeństwa, których Moskwa domaga się od Zachodu. Jest to projekt "traktatu pomiędzy Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi o gwarancjach bezpieczeństwa" oraz projekt umowy Rosja-NATO.

Reuters przypomina, że administracja prezydenta USA Joe Bidena oświadczyła już, że niektóre z rosyjskich propozycji bezpieczeństwa są nie do przyjęcia, ale Waszyngton odpowie konkretniejszymi pomysłami w kwestii formatu rozmów.

W wywiadzie dla programu telewizyjnego CBS "Face The Nation" Kamala Harris oświadczyła w niedzielę, że Waszyngton prowadzi bezpośrednie rozmowy z Moskwą na ten temat i potwierdziła zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz integralności terytorialnej Ukrainy. - To pewne, że jesteśmy gotowi nałożyć sankcje, jakich dotąd nie widzieliście – powiedziała wiceprezydent USA, ale odmówił podania szczegółów na ten temat.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w niedzielę, że odpowiedź jego kraju może być "najróżniejsza", jeśli USA i Zachód odmówią udzielenia Moskwie gwarancji bezpieczeństwa. Zapewnił, że uzyskanie tych gwarancji to jedyny cel, do którego dąży Rosja. Według amerykańskiego wywiadu przy granicy z Ukrainą w ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła ok. 100 tys. żołnierzy.

RadioZET.pl/PAP