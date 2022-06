USA chcą, by Ukraina była demokratyczna i niepodległa oraz miała środki, by się bronić przed agresją - zapewnił sekretarz stanu USA Antony Blinken w oświadczeniu w setny dzień wojny z Rosją. Jak dodał, Stany Zjednoczone nie chcą przedłużać konfliktu, ale przekonywał, że Ukraina wyjdzie z niego zwycięsko.

Mija 100. dzień wojny w Ukrainie. Wojska obrońców odparły najeźdźców spod Kijowa i Charkowa, a obecnie toczą zacięte walki w Donbasie i na południu kraju.

Ukrainę od samego początku mocno wsparły Stany Zjednoczone. Do tej pory przekazały obrońcom 11 transz pomocy militarnej, z czego ostatnia dotyczy m.in. wyrzutni rakietowych HIMARS.

"Nasz cel jest prosty". Amerykanie o wojnie w Ukrainie

Amerykanie nie chcą eskalacji wojny, ale zarazem widzą tylko jednego jej zwycięzcę. "Tak jak powiedział prezydent Biden, nasz cel jest prosty: Stany Zjednoczone chcą widzieć demokratyczną, niepodległą, suwerenną i zasobną Ukrainę ze środkami, by odstraszyć i bronić się przed dalszą agresją" - napisał Blinen w oświadczeniu, opublikowanym przez Departament Stanu.

Sekretarz Stanu USA wezwał rosyjskiego prezydenta Władimira Putina do natychmiastowego zakończenia konfliktu i "globalnych wstrząsów", które wojna wywołała. "Ani Stany Zjednoczone, ani nasi sojusznicy nie dążą do przedłużenia wojny, aby sprawić, by Rosja ucierpiała. Darzymy wielkim szacunkiem obywateli Rosji, którzy nie są naszymi wrogami i którzy zasługują na lepszą przyszłość niż ta, którą przyniesie kontynuowana wojna i represje" - powiedział dyplomata.

Zwracając się do Ukraińców, Blinken zapewnił, że USA wspierają ich kraj i pomogą Ukrainie obronić jej suwerenność i integralność terytorialną, a także odbudować ją po zakończeniu wojny. "Ukraina zwycięży" - zakończył szef amerykańskiej dyplomacji.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński

