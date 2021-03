Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został skazany na karę więzienia za korupcję. Głowa państwa w latach 2007-2012 była sądzona za próbę uzyskania tajnych informacji od sędziego Sądu Kasacyjnego Gilberta Aziberta.

Podobny wyrok usłyszeli w poniedziałek adwokat i przyjaciel prezydenta Thierry Herzog oraz wspomniany sędzia Azibert. Mecenas Herzog został uznany za winnego złamania etyki adwokackiej i tajemnicy adwokackiej, a sędzia Azibert za poplecznictwo.

B. prezydent Francji skazany na 3 lata więzienia po aferze podsłuchowej

To przełomowy, a zarazem symboliczny wyrok przekreślający polityczną karierę byłego prezydenta. Część kary więzienia Nicolas Sarkozy będzie mógł jednak odbyć w domu pod nadzorem elektronicznym. Sarkozy jest drugim byłym prezydentem Republiki, który stanął przed sądem. W 2011 r. Jacques Chirac został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu za defraudację funduszy publicznych i naruszenie zaufania publicznego.

Afera podsłuchowa z udziałem Sarkozy’ego polegała na tym, że w 2014 roku komunikował się z Herzogiem za pomocą tajnego telefonu. Chodziło o pozyskanie danych procesowych w swojej sprawie pod fałszywą tożsamością jako Paul Bismuth. Herzog i Sarkozy rozmawiali o tym, by sędzia w Sądzie Kasacyjnym "był sędzia im przychylnym". W zamian za to sędzia miał liczyć na otrzymanie stanowiska w Monako.

Sarkozy chciał "kupić przychylność" sędziego w swojej sprawie

Sarkozy zapewniał podczas procesu, że nie uzyskał żadnych tajnych informacji, "nie podjął żadnych kroków na rzecz Gilberta" i podkreślał, że ten ostatni nigdy nie objął posady w Monako. Jego adwokaci powoływali się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z czerwca 2016 r., zgodnie z którym nagrania z podsłuchów mogą być uznane jako dowody przeciwko prawnikowi, ale nie jego klientowi.

Obrona Sarkozy'ego oskarża francuski wymiar sprawiedliwości o nielegalne podsłuchiwanie poufnych rozmów prezydenta z jego prawnikiem. Argumentuje, że nie można udowodnić związku przyczynowego, niezbędnego do stwierdzenia korupcji, jak również do nielegalnego finansowania kampanii z 2007 r. Sarkozy przegrał wybory prezydenckie w 2012 roku w drugiej turze z socjalistą Francois Hollande'em. Gdyby nie sprawy sądowe, jego powrót do polityki nie byłby wykluczony.

fot. PAP/EPA/YOAN VALAT

fot. PAP/EPA/IAN LANGSDON

RadioZET.pl/PAP