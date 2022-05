Niepokojące oświadczenie Kremla ws. rozszerzenia NATO. "Spór terytorialny z Rosją"

- Przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO nie wzmocni architektury bezpieczeństwa w Europie - powiedział rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję TASS. Wspomniał również o możliwym "sporze terytorialnym".

- Nie mamy sporów terytorialnych ani z Finlandią, ani ze Szwecją, natomiast Ukraina mogłaby potencjalnie stać się członkiem NATO, a wtedy Rosja miałaby spór terytorialny z państwem członkowskim Sojuszu - powiedział Pieskow na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Odpowiadając na pytanie o przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO Pieskow stwierdził, że nie wzmocni architektury bezpieczeństwa w Europie. Dodał, że Moskwa uważnie monitoruje tę kwestię. - Jest powód do bardzo głębokiej analizy możliwych konsekwencji. Nie jesteśmy przekonani, że wejście Finlandii i Szwecji do NATO w jakiś sposób wzmocni i poprawi architekturę bezpieczeństwa na naszym kontynencie - ocenił rzecznik Kremla.

"Rosja miałaby spór terytorialny z członkiem NATO, gdyby Ukraina wstąpiła do Sojuszu"

- To poważna sprawa, która budzi nasz niepokój i będziemy bardzo uważnie śledzić, jakie będą praktyczne konsekwencje przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO w zakresie naszego bezpieczeństwa, które musi być zapewnione w sposób bezwzględny. W sposób bezwarunkowy - podkreślił Pieskow.

Rzecznik prezydenta Rosji dodał, że Moskwa uważnie przygląda się działaniom szwedzkich władz. Kreml oczekuje, że Szwecja nie będzie umieszczać na swoim terytorium “obcych baz wojskowych i systemów uzbrojenia”, jeśli przystąpi do NATO. - Bardzo uważnie obserwujemy i oczywiście analizujemy sytuację pod kątem perspektyw zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju - powtórzył Pieskow.

Władze Finlandii zapowiedziały już złożenie wniosku o członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim. Przystąpienie do NATO poparły w poniedziałek największe ugrupowania w szwedzkim parlamencie.

RadioZET.pl/TASS

WOJNA W UKRAINIE - RELACJA NA ŻYWO: