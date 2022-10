Niespodziewane rozmowy Zachodu z Kremlem. Pojawił się wątek "brudnej bomby"

Wojna w Ukrainie w obecnej fazie przebiega pod znakiem ukraińskiej kontrofensywy na Chersoń (okupowany od marca przez wojska Władimira Putina) oraz ataków Kremla na infrastrukturę krytyczną. Z tego powodu coraz więcej ukraińskich miast musi ograniczać zużycie energii elektrycznej.

Rosja grozi również zastosowaniem broni masowego rażenia, co budzi coraz większe obawy na Zachodzie. W niedzielę do rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu zadzwonili jego odpowiednicy z Turcji, Francji i Wielkiej Brytanii. Wcześniej podobny telefon wykonał szef Departamentu Obrony USA Lloyd Austin. "We wszystkich trzech rozmowach Shojgu wyrażał zaniepokojenie możliwymi prowokacjami Ukrainy z użyciem brudnej bomby” - podał Kreml.

Szojgu rozmawiał z ministrami obrony Francji i Wielkiej Brytanii

- Została omówiona sytuacja na Ukrainie, która ma stałą tendencję do dalszej, niekontrolowanej eskalacji - przekazał francuski minister obrony Sebastien Lecornu. Więcej szczegółów nie przekazuje zarówno Kreml, jak i pozostałe państwa, których ministrowie rozmawiali z Szojgu.

Brytyjski resort obrony oświadczył w niedziele po południu, że rozmowa Bena Wallace'a z Szojgu odbyła się na prośbę Kremla. Napisano w komunikacie: "Minister Szojgu twierdził, że Ukraina planuje kolejne działania ułatwione przez kraje zachodnie, w tym Wielką Brytanię, w celu eskalacji konfliktu. Sekretarz Obrony obalił te twierdzenia i ostrzegł, że takie zarzuty nie powinny być wykorzystywane jako pretekst do większej eskalacji. Sekretarz Obrony powtórzył również wsparcie Wielkiej Brytanii i szerszego międzynarodowego grona dla Ukrainy oraz chęć deeskalacji tego konfliktu. To do Ukrainy i Rosji należy dążenie do rozwiązania wojny, a Wielka Brytania jest gotowa do pomocy".

Rzeczniczka Pentagonu odmówiła w piątek, podczas konferencji prasowej, podania szczegółów telefonicznych konsultacji ministrów obrony USA i Rosji. Powiedziała jednak, że o rozmowę poprosił Austin, który chce zachować kanał komunikacji z Kremlem.

RadioZET.pl/AFP/PAP