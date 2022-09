Nowa premier Wielkiej Brytanii pojedzie do Kijowa. Zadzwoniła również do Bidena

W pierwszym dniu urzędowania nowa premier Wielkiej Brytanii Liz Truss najpierw zadzwoniła do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a później Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Przyjęła zaproszenie do złożenia wizyty w Kijowie.

Liz Truss i Wołodymyr Zełenski we wtorek wieczorem omówili działania niezbędne do tego, by odciąć fundusze napędzające machinę wojenną prezydenta Rosji Władimira Putina i potępili używanie przez niego energii jako broni. Truss podkreśliła też, że ważne jest, by szantaż Rosji nie osłabił determinacji Zachodu do zapewnienia porażki Władimira Putina na Ukrainie.

"Premier powiedziała, że oczekuje na współpracę z prezydentem w nadchodzących tygodniach i miesiącach i z radością przyjęła zaproszenie do odwiedzenia prezydenta Zełenskiego na Ukrainie w najbliższym czasie" - napisano w komunikacie Downing Street. Ubiegając się o przywództwo w Partii Konserwatywnej Truss mówiła, że chciałaby, żeby celem jej pierwszej wizyty zagranicznej była Ukraina.

Lis Truss rozmawiała z Wołydymyrem Zełenskim

Zostałem pierwszym zagranicznym przywódcą, który rozmawiał z nową premier Wielkiej Brytanii Liz Truss - napisał we wtorek na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Zaprosiłem ją na Ukrainę. Podziękowałem ludziom z Wielkiej Brytanii za pomoc obronną i gospodarczą dla Ukrainy. Ważne jest, aby Wielka Brytania była gotowa do dalszego wzmacniania nas. Zwróciliśmy uwagę na gwarancje bezpieczeństwa" - napisał Zełenski.

Dodał, że z Liz Truss rozmawiał także o odbudowie Ukrainy i o dalszych skoordynowanych naciskach na Rosję. "Celem jest powstrzymanie agresji i postawienie sprawców przed wymiarem sprawiedliwości. Ważne jest, aby uznać Federację Rosyjską za państwo terrorystyczne. Będziemy kontynuować aktywną interakcję we wszystkich formatach" - podkreślił Zełenski.

W kolei w rozmowie z Bidenem Truss podkreśliła znaczenie specjalnych relacji między Wielką Brytanią a USA, które mają kluczowe znaczenie dla obrony i wspierania wolności oraz demokracji na świecie, i zgodzili się je pogłębiać poprzez współpracę w ramach NATO i AUKUS (sojusz USA, Wielkiej Brytanii i Australii). Podkreślili też konieczność przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym przez autokracje i zapewnienia porażki Putina na Ukrainie.

RadioZET.pl/PAP