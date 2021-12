Ostateczny koniec ery Merkel. Oto nowy kanclerz Niemiec

Olaf Scholz został wybrany na nowego kanclerza Niemiec. Lider Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) zastąpił na tym stanowisku Angelę Merkel z CDU, która kierowała krajem przez ostatnie 16 lat. W niedzielę nowy kanclerz Niemiec przyjedzie z wizytą do Warszawy.

Bundestag wybrał w środę Scholza na stanowisko kanclerza. Przewodnicząca parlamentu Baerbel Bas poinformowała, że za Scholzem głosowało 395 posłów, przeciw było 303, a sześciu wstrzymało się od głosu. Do tzw. większości kanclerskiej potrzeba było 369 głosów, partie nowej koalicji rządowej SPD, Zieloni i FDP dysponują razem 416 głosami.

Po głosowaniu Scholz udał się do pałacu Bellevue, gdzie otrzymał akt mianowania z rąk prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. - Panie kanclerzu, moje serdeczne gratulacje - powiedział Steinmeiera przekazując nominację. W południe Scholz złożył przysięgę w Bundestagu.

Scholz zastapił Merkel. W niedzielę będzie w Warszawie

Wybór kanclerza był tajny, posłowie wypełniali karty do głosowania w kabinie. Każdy był wywoływany do głosowania indywidualnie po nazwisku i proszony o przyjście do kabiny. Na początku środowego posiedzenia Bundestag pożegnał ustępującą kanclerz Merkel owacjami na stojąco. Jedynie deputowani z frakcji AfD nie klaskali i pozostali na miejscach.

SPD zwyciężyła we wrześniowych wyborach do Bundestagu, a 63-letni Scholz był jej kandydatem na kanclerza. Nowy szef niemieckiego rządu w najbliższych dniach uda się z pierwszymi wizytami zagranicznymi. Odwiedzi najpierw Paryż, potem Brukselę, a w niedzielę przyjedzie do Warszawy.

- Chciałbym bardzo chętnie i wyraźnie powiedzieć, że dla nas bardzo ważne jest, by przyjaźnie kształtować sąsiedztwo z Polską - mówił Scholz we wtorek, podczas konferencji prasowej po podpisaniu umowy koalicyjnej. Wśród jej zapisów są punkty o mocnym wsparciu unijnych mechanizmów praworządności.

RadioZET.pl/PAP - Berenika Lemańczyk