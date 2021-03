Adieu, nareszcie, nie będziemy płakać - to komentarze ze strony polityków opozycji w Polsce po tym, jak przedstawiciele rządzącego na Węgrzech Fideszu podjęli decyzję o opuszczeniu struktury Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

List zamieściła w środę na Twitterze węgierska minister bez teki ds. rodzin i wiceprzewodnicząca Fideszu Katalin Novak. "Nie pozwolimy, aby nasi eurodeputowani byli uciszani lub ograniczani w możliwości reprezentowania naszych wyborców. Walka z pandemią i ratowanie życia pozostaje naszym priorytetem numer jeden. Dlatego po przyjęciu nowych zasad w grupie EPL Fidesz zdecydował się ją opuścić" - dodała Novak na Twitterze.

Jej wpis ukazał się po tym, gdy w środę grupa EPL przyjęła nowy regulamin, który pozwala na zawieszenie lub wyrzucenie z niej partii. "Podczas gdy setki tysięcy Europejczyków są hospitalizowane, a nasi lekarze ratują życie, bardzo rozczarowuje fakt, że grupa EPL jest sparaliżowana wewnętrznymi problemami administracyjnymi i próbuje wyciszyć i wyłączyć naszych demokratycznie wybranych europosłów" - napisał Viktor Orban w liście do Webera.

Ocenił, że decyzja grupy jest "ewidentnie wrogim posunięciem wobec Fideszu i naszych wyborców". "To jest antydemokratyczne, niesprawiedliwe i niedopuszczalne. Dlatego kierownictwo Fideszu zdecydowało się natychmiast opuścić grupę EPL. Nasi europosłowie będą nadal mówić w imieniu tych, których reprezentują, naszych wyborców, i bronić najlepszego interesu narodu węgierskiego" - zaznaczył.

EPL przyjęła nowy regulamin

Zatwierdzając nowy regulamin, grupa EPL zaktualizowała dotychczasowe przepisy, obowiązujące od października 2013 r. Regulamin został przyjęty kwalifikowaną większością głosów (84,1 proc.). Nowe zasady określają procedury związane z członkostwem w grupie oraz warunki, na jakich mogą mieć miejsce zawieszenia i wyłączenia z niej. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać.

"Pomimo gróźb Viktora Orbana grupa Europejskiej Partii Ludowej przyjęła zmianę swojego regulaminu" - napisał na Twitterze europoseł Jan Olbrycht (PO). Jak podał na Twitterze rzecznik grupy Pedro Lopez de Pablo, EPL zatwierdziła nowy regulamin 148 głosami za, przy 28 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się.

Orban zapowiedział już wcześniej, że rządzący na Węgrzech Fidesz wystąpi z frakcji EPL w europarlamencie, jeśli zostaną przyjęte zmiany w jej regulaminie. Podczas piątkowego posiedzenia za zamkniętymi drzwiami Weber i szefowie delegacji narodowych w EPL uzgodnili, że nowe przepisy umożliwiałyby zawieszanie nie tylko jednego europosła, ale też całej partii członkowskiej. Kilku europosłów powiedziało – według portalu Politico – że jeśli do tego dojdzie, zostanie zawieszona cała frakcja Fideszu. Zmiany regulaminu zainicjowano po zawieszeniu w grudniu 2020 roku szefa grupy Fideszu w EPL Tamasa Deutscha za porównywanie wypowiedzi Webera do haseł gestapo i węgierskiej tajnej policji komunistycznej. Członkostwo Fideszu w EPL zostało zawieszone wiosną 2019 roku, europosłowie tej partii nadal zasiadali jednak we frakcji EPL w PE.

Polska opozycja: Adieu, nareszcie, nie będziemy płakać

Środowa rezygnacja Fideszu z prac w grupie EPL w PE wywołała falę komentarzy ze strony polityków opozycji w Polsce. "Adieu #FIDESZ from @EPPGroup! I will not cry ("Żegnajcie Fidesz z grupy EPL, nie będę płakać") - napisała na Twitterze europosłanka PO Róża Thun.

"Wyjście FIDESZ Orbana z EPP pewnie dlatego, że i tak wszystko zmierzało do jego usunięcia. Ale to porażka europejskich elit politycznych, że trwało to tak długo. Swoboda działania Kaczyńskiego z tego się m.in. wzięła - poczucia bezkarności" - ocenił z kolei na Twitterze poseł KO, były minitser spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz stwierdziła na tym samym portalu, że "mentalnie, emocjonalnie i działaniami już dawno współpracownicy Orbana byli poza naszą grupą". "Oni chcieli zmienić Grupę od środka. Na szczęście się nie udało, a my od dawna mówiliśmy, że jest im bliżej do PiS" - dodał europoseł PO Jan Olbrycht. "No nareszcie! #fidesz z wozu, @EPPGroup lżej" - podkreślił wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko.

Były wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński (PSL) przypomniał kontrowersje wokół sposobu, w jaki Węgry wykorzystują środki z funduszy UE (według licznym doniesień medialnych pieniądze te płyną m.in. do prywatnych kieszeni rodziny i bliskich współpracowników Orbana). "Orban zakłada ze to zamknie sprawę jakości wykorzystania środków unijnych na Węgrzech w ostatnich latach? Liczy, że poza ta grupa uzyska więcej zrozumienia?" - zapytał Piechociński na Twitterze.

Europosłowie Lewicy nawiązali z kolei w swych komentarzach do ubiegłorocznej afery z udziałem byłego europosła Fideszu Josefa Szajera, który brał udział w prywatnej imprezie seksualnej w brukselskiej dzielnicy klubów gejowskich. Polityk, podobnie jak grupa pozostałych uczestników spotkania, złamał obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Według świadków zdarzenia, kiedy na miejsce przyjechała policja, Szajer próbował opuścić imprezę, schodząc po rynnie. Kilka dni później zrezygnował z mandatu europosła i wycofał się z polityki.

"Premier Orban postanowił nie czekać na zaproszenie do wyjścia z Europejskiej Partii Ludowej. Wygrała rynna, pod którą czeka już zapewne dzielna delegacja PiSu w Parlamencie Europejskim" - napisał na Twitterze europoseł i były polski premier Marek Belka. "FIDESZ opuszcza @EPPGroup. Ciekawe... wychodzą przez drzwi, czy po rynnie?" - zastanawiał się z kolei na Twitterze lider Wiosny Robert Biedroń

RadioZET.pl/PAP