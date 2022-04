Mocne słowa Dudy w Kijowie: Władze Rosji nie mogą być akceptowane

Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie prezydentów Litwy Gitanasa Nausedy, Łotwy Egilsa Levitsa oraz Estonii Alara Karisa, odwiedzili w środę Ukrainę. Spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, odwiedzili też zniszczone miejscowości pod Kijowem: Buczę, Irpień czy Borodziankę.

Na konferencji prasowej po spotkaniu prezydentów Andrzej Duda oświadczył, że dla tych, "którzy łamią reguły prawa wojennego, prawa międzynarodowego, wszelkie reguły - nie ma dzisiaj miejsca pośród społeczności międzynarodowej, która wzajemnie się uznaje".

Duda w Kijowie: Władze Rosji nie mogą być akceptowane

- Dlatego, kiedy mówimy o sankcjach, kiedy mówimy o środkach, które muszą być zastosowane wobec najeźdźcy, to muszą to być w moim przekonaniu takie sankcje, które właśnie będą sankcjami wykluczającymi – mówił prezydent RP.

Duda wyjaśniał, że musi tak być po to, aby sankcje te "doprowadziły do zakończenia tej wojny z jednej strony, ale też po to, aby były na przyszłość przykładem tego, że nigdy nie wolno w ten sposób robić". - To jest nieakceptowalne, i że żadna uczciwa część wspólnoty międzynarodowej i żadni politycy, którzy uczciwość w życiu codziennym i polityce uważają za ważną i cenną, którzy przestrzegają reguł demokratycznego świata i uznają prawa innych ludzi do życia, do samostanowienia, do budowania własnych narodów i państw nie mogą tego zaakceptować - podkreślił.

- Cały czas tutaj z Kijowa, z tych miejsc na Ukrainie, które w tak straszliwy sposób doświadczyły rosyjskiej agresji musi płynąc ten apel do wspólnoty międzynarodowej, że ten sprzeciw musi być absolutny, twardy i zdecydowany. Rosja nie może być akceptowana i jej władze nie mogą być akceptowane. Nie prowadzi się dialogu z tymi, którzy łamią wszystkie reguły – powiedział polski prezydent.

Prezydent Polski: Sprawcy zbrodni muszą zostać ukarani

Wyjaśniał, że sprawcy zbrodni na cywilach na Ukrainie "muszą zostać ukarani przez międzynarodowe trybunały". Duda mówił, że wschodnia flanka NATO wie, co oznacza okupacja i terror rosyjski.

- Sprawcy tych zbrodni odpowiedzialni za to nie tylko bezpośrednio, ale także i pośrednio ci, którzy wydali rozkazy. Ci, którzy dali przyzwolenie na mordowanie, na zabijanie, na bombardowanie cywilów, muszą zostać ukarani przez międzynarodowe trybunały - powiedział Andrzej Duda.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Chomiuk/Michał Boroń

