"Dlatego nie wypłacimy żadnych pieniędzy". Ostre słowa von der Leyen ws. Polski

Polska wciąż nie otrzymała nawet euro zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy. Ursula von der Leyen, przebywając w Stanach Zjednoczonych w ramach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na spotkaniu na Uniwersytecie Princeton, została w czwartek zapytana przez polską filolożkę Katarzynę de Lazari-Radek o te komplikacje.

- Widzę, że mój kraj ponownie jest w zapaści - mówiła Polka. Zapytała von der Leyen, "czy jest możliwość, aby instytucje pomogły usunąć niedemokratycznych polityków".

"Dlatego nie wypłacimy żadnych pieniędzy". Ostre słowa ws. Polski

Szefowa KE przybliżyła w wystąpieniu sytuację Polski, do której wciąż nie popłynęło ani jedno euro z KPO. - Jesteśmy strażnikami traktatów, więc mamy prawne narzędzia, aby bronić tych traktatów. Problem, jaki mamy z polskim rządem, jest taki, że jesteśmy głęboko przekonani, że niezależność wymiaru sprawiedliwości nie jest zagwarantowana. To trudne i dlatego używamy prawnych narzędzi, bo na samym końcu jeśli wspiera się rządy prawa, to również instytucje muszą przestrzegać praworządności – mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Von der Leyen w dalszej części uzasadniała, że polski rząd nie chce zmienić prawa w sposób, jaki "zapisaliśmy w naszej umowie". Wspomniała o tak zwanych kamieniach milowych, które zostały określone dla każdego kraju i przypomniała, że w kwestii Polski chodziło między innymi o "przywrócenie niezależności sądownictwa".

"Musicie się do sądowego nakazu dostosować"

- Dzieje się teraz to, czego się obawiałam, co było do przewidzenia. Polski rząd nie chce zmienić prawa w sposób, jaki zapisaliśmy w naszej umowie w kwestii przywrócenia niezależności sądownictwa. I dlatego nie możemy i nie wypłacimy żadnych pieniędzy – oświadczyła von der Leyen. Zapytana o to, co jest w stanie zrobić Unia Europejska, odparła: - Możemy stosować procedury naruszeniowe, co robimy, ale one trwają. Teraz jest kwestia pieniędzy.

Przewodnicząca KE odniosła się w ten sposób do unijnego funduszu Next Generation EU. Jak wskazała, jest to „kontrakt” między Komisją Europejską a państwem członkowskim w sprawie przeprowadzenia reform.- Jeśli chodzi o Polskę, to powiedzieliśmy, że jest sądowy nakaz przywrócenia niezależności sądownictwa i musicie się do niego dostosować. Chcemy, żeby w naszym kontrakcie było zapisane, że jeśli zrobicie X, Y i Z, to wtedy wypłacimy pieniądze - wyjaśniła szefowa KE.

Nawiązała też do tego, jak sprawę stawia polski rząd PiS. - Możecie to sobie wyobrazić. Narracja polskiego rządu jest taka, że biurokraci w Brukseli nie chcą dać nam pieniędzy, a my na nie zasługujemy, bo na przykład pomagamy uchodźcom z Ukrainy. To łączenie dwóch rzeczy, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Polacy są wspaniali, jak otworzyli serca i domy dla uchodźców z Ukrainy, są fenomenalni - dodała. Zaznaczyła, że do wypłaty środków unijnych dochodzi po spełnieniu wyznaczonych rekomendacji.

RadioZET.pl/PAP