"Ostrzegamy. W przyszłym tygodniu możliwe nasilenie wrogiej aktywności Rosji w Europie"

- W poniedziałek (20 czerwca - red.) zaczyna się historyczny tydzień. Jeden z najważniejszych od 1991 roku. Tydzień, w którym usłyszymy odpowiedź Unii Europejskiej w sprawie statusu kandydata dla Ukrainy - powiedział Wołodymyr Zełenski. - W tym tygodniu należy spodziewać się także nasilenia wrogiej aktywności Rosji. Nie tylko przeciwko Ukrainie, ale także przeciwko Europie. Przygotowujemy się i ostrzegamy partnerów - dodał ukraiński prezydent.

W piątek Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie.

KE przyjęła rekomendacje w sprawie Ukrainy i Mołdawii na podstawie tzw. kryteriów kopenhaskich i madryckich. Określają one warunki polityczne i gospodarcze akcesji, a także zdolność do funkcjonowania na unijnym, konkurencyjnym rynku wewnętrznym. Były to punkty odniesienia dla krajów przystępujących w przeszłości do UE.(PAP)

RadioZET.pl/PAP