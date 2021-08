Bieżący kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Alaksandra Łukaszenki - podkreślili w poniedziałek we wspólnym oświadczeniu premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć. Tymczasem Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że Polska wywołała konflikt graniczny odsyłając na Białoruś uchodźców zmierzających do Niemiec.

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej nie został zażegnany. Polscy żołnierze i pogranicznicy pilnują granicy na wysokości Usnarza Górnego, gdzie od wielu dni koczuje grupa migrantów. W nocie dyplomatycznej wystosowanej do Mińska Polska zaoferowała pomoc humanitarną. MSZ czeka na odpowiedź.

Tymczasem w poniedziałek oświadczenie w sprawie kryzysu migracyjnego wydali premierzy Polski i państw bałtyckich. Jest ono pokłosiem wideokonferencji z soboty zwołanej przez Mateusza Morawieckiego.

Premierzy Polski i państw bałtyckich ws. kryzysu migranckiego. "Zorganizowany przez reżim Łukaszenki"

"My, Premierzy Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski, wyrażamy poważne zaniepokojenie sytuacją na granicach Litwy, Łotwy i Polski z Białorusią. Jest dla nas jasne, iż bieżący kryzys został zaplanowany i w sposób systematyczny zorganizowany przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Wykorzystywanie imigrantów w celu zdestabilizowania sąsiadujących państw stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego i kwalifikuje się jako atak hybrydowy przeciwko Litwie, Łotwie i Polsce, a tym samym przeciwko całej Unii Europejskiej" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek na stronie kancelarii premiera.

Szefowie rządów czterech państw wspólnie zobowiązali się do obrony granic zewnętrznych UE. Wskazali na konieczność wykorzystania wszelkich dostępnych środków dyplomatycznych i praktycznych, aby "odcinać nowe szlaki nieuregulowanej migracji w momencie ich powstania, tak szybko, jak to tylko możliwe".

Zwrócili się również do ONZ i Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie nadużyć wobec migrantów przez władze Białorusi. "Wzywamy Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców do podjęcia aktywnych działań w celu ułatwienia rozwiązania zaistniałej sytuacji i wymuszenia na Republice Białorusi przestrzegania przyjętych przez nią zobowiązań międzynarodowych, wynikających m.in. z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz z Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania" - podkreślili w oświadczeniu.

Niedopuszczalnym jest, aby osoby, które przybyły na Białoruś, były bezprawnie kierowane na granice zewnętrzne UE, a następnie powstrzymywane przed powrotem do swoich krajów zamieszkania. Wykorzystywanie uchodźców i imigrantów jako broni tworzy zagrożenie dla regionalnego bezpieczeństwa Unii Europejskiej i stanowi rażące naruszenie praw człowieka. Tego rodzaju zachowanie powinno zostać potępione w najostrzejszych słowach przez całą społeczność demokratyczną oświadczenie premierów rządów czterech państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii

Szefowie rządów zapewnili, że są gotowi udzielić wszelkiej niezbędnej ochrony osobom, które "przybywają do naszych krajów na warunkach międzynarodowego prawa uchodźczego i naszych zobowiązań". Jednocześnie zapowiedzieli , ale jednocześnie podejmą "wszelkie niezbędne działania" na rzecz potencjalnego wprowadzenia nowych sankcji unijnych. W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z UE gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Najwięcej osób trafiło dotąd na Litwę, która zarzuciła Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach tzw. wojny hybrydowej.

Polska Straż Graniczna wskazuje, że w całym ubiegłym roku na odcinku podlaskim zatrzymano 122 osoby, które nielegalnie przekroczyły granice. W tym roku to już około 780 cudzoziemców.

Łukaszenka odpowiada Polsce. "Urządziła konflikt graniczny"

Reżim Alaksandra Łukaszenki, nieuznawanego przez UE prezydenta Białorusi, w skrajnie brutalny sposób gra „kartą” imigrantów. Oskarżył wprost polską Straż Graniczną o siłowe wypchnięcie migrantów na stronę białoruską. Taką wersję rozpowszechniają media reżimowe na Białorusi.

- Polska wywołała konflikt graniczny z migrantami, naruszając białoruską granicę – stwierdził Alaksandr Łukaszenka. – Co zrobili Polacy? Wyłapali około 50 osób na terytorium Polski. To osoby, które kierowały się do Niemiec, dokąd ich wezwała Mutter Merkel. I grożąc bronią, strzelając nad głowami, wypchnęli ich na granicę z Białorusią. Oni oczywiście zdążali do Niemiec, oni nie chcą iść na Białoruś – oświadczył Łukaszenka podczas wideoszczytu liderów ODKB (poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym).

RadioZET.pl/PAP