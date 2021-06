Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. „Przełomowy dzień w walce o prawa Europejek!” - napisał przewodniczący delegacji Nowej Lewicy w europarlamencie Robert Biedroń. Natomiast Jan Mosiński z PiS oburzał się, że rezolucja PE "zezwala na zabijanie nienarodzonych dzieci, (...) twierdząc, że dostęp do aborcji jest prawem człowieka, którego nie można naruszać”.