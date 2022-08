Papież może spotkać się z Cyrylem. Podano lokalizację i datę

Watykan ogłosił we wtorek program wizyty papieża Franciszka w Kazachstanie w dniach 13-15 września. Nie zapisano w nim spotkania z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem, ale z wcześniejszych słów papieża wynika, że prawdopodobnie do niego dojdzie.

Franciszek poleci z Rzymu do stolicy Kazachstanu Nur-Sułtan, dawniej Astany. W 2019 roku parlament kraju przegłosował nazwanie miasta imieniem byłego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa. Po przylocie na stołeczne lotnisko papież uda się do Pałacu Prezydenckiego na oficjalną ceremonię powitania. Spotka się tam z prezydentem Kasymem-Żomartem Tokajewem, a następnie w sali koncertowej wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa.

W środę 14 września w Pałacu Pokoju i Pojednania papież weźmie udział w ceremonii otwarcia VII Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych i wygłosi tam przemówienie. Na późniejsze godziny zapowiedziano prywatne spotkania z niektórymi przywódcami religijnymi. To wtedy może dojść do drugiego spotkania Franciszka z patriarchą Cyrylem. Pierwsze odbyło się na lotnisku w Hawanie na Kubie w lutym 2016 roku.

Franciszek spotka się z Cyrylem?

Po południu papież odprawi mszę na placu w stolicy. W czwartek 15 września spotka się z duchowieństwem w stołecznej katedrze Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wizytę Franciszka zakończy udział w odczytaniu końcowej deklaracji Kongresu oraz jego wystąpienie. Wieczorem powróci do Rzymu. Jedynym papieżem, który odwiedził dotąd Kazachstan, był św. Jan Paweł II. Było to we wrześniu 2001 roku.

RadioZET.pl/PAP - Sylwia Wysocka