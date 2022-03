Parlament Europejski przyjął wniosek o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola poinformowała we wtorek o przyjęciu wniosku Ukrainy, która w trybie nadzwyczajnym chce przystąpić do UE. Parlament Europejski przygotował również rezolucję, w której wezwie „instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej” - wynika z projektu tego dokumentu zamieszczonego na stronach PE.