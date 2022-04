Do Sądu Unii Europejskiej wpłynęła skarga Polski o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawie kopalni Turów. Warszawa nie godzi się z orzeczeniem KE, która zdecydowała o potrąceniu należnych Polsce funduszy o karę pieniężną, nałożoną przez Trybunał Sprawiedliwości UE ws. kopalni Turów.

Polska skarży decyzję KE o potrąceniu należnych Polsce środków z budżetu Unii Europejskiej o naliczoną karę za działanie kopalni Turów. Przypomnijmy, rządy Czech i Polski poinformowały w lutym br. TSUE o zawarciu ugody w sprawie funkcjonowania tej kopalni. Prezes Trybunału postanowił w efekcie o wykreśleniu sprawy z rejestru. Informację o skardze Polski na decyzję KE przekazał Ireneusz Kolowca, z TSUE.

Umowa przewiduje zapłatę odszkodowania dla Czech w wysokości 35 mln euro oraz przekazanie 10 mln euro na Fundusz Małych Projektów Środowiskowych. Równolegle TSUE naliczał jednak karę za każdy dzień funkcjonowania przygranicznej kopalni – po 0,5 miliona euro dziennie od 20 września 2021 roku do stycznia 2022 r.

Polska skarży decyzję KE. Chodzi o kary za Turów

Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. po tym, gdy strona czeska wniosła do TSUE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia w kopalni w ramach tzw. środka tymczasowego. Polska nie zastosowała się do orzeczeń i kontynuowała wydobycie, co skutkowało naliczeniem kar – ponad 68 mln euro.

W lutym br. Komisja Europejska poinformowała Polskę, że przystąpi do potrącenia płatności należnych Polsce z budżetu UE z tytułu kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Polska zaskarżyła tę decyzję.

Z informacji przekazanych przez KE na początku kwietnia wynika, że KE potrąciła środki z polskiej koperty w budżecie UE z tytułu kar za okresy między 20 września a 18 grudnia 2021 roku.

