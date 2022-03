Polskie myśliwce nie dla Ukrainy? Pentagon przedstawił stanowisko

- Nie wspieramy przekazania dodatkowych myśliwców Ukrainie, uważamy to za ryzykowne - powiedział w środę rzecznik Pentagonu John Kirby. - Nie przyniesie to wielkiego pożytku, są lepsze alternatywy - dodał. Polska zaproponowała we wtorek przekazanie swoich MiG-ów 29 Stanom Zjednoczonym. Maszyny miały później trafić do Ukrainy.