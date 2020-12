Porozumienie klimatyczne UE. Chodzi o emisję gazów cieplarnianych

Jest porozumienie na szczycie UE w sprawach klimatu . - Przywódcy Unii Europejskiej osiągnęli w piątek porozumienie w sprawie zwiększenia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku - poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Rozmowy w tej sprawie trwały w nocy w Brukseli na szczycie UE.

"Europa jest liderem w walce ze zmianami klimatycznymi. Postanowiliśmy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent do 2030 roku" - napisał Michel na Twitterze. Obecny cel to ograniczenie emisji o 40 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomem z roku 1990.

W drugim dniu szczytu UE w Brukseli przywódcy europejscy mają dyskutować w piątek o sytuacji gospodarczej UE. W rozmowach wezmą udział szefowie Europejskiego Banku Centralnego i eurogrupy. Piątek ma być okazją do omówienia sytuacji gospodarczej oraz postępów w budowie unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Podjęty ma być też temat bezpieczeństwa. Jak informował szef Rady Europejskiej Charles Michel, zamachy terrorystyczne z ostatnich kilku tygodni tylko wzmocniły unijną determinację, by wspólnie stawiać czoła terroryzmowi, radykalizacji i ekstremizmowi. Liderzy skupią się w szczególności na środkach operacyjnych, które posłużą dodatkowemu wzmocnieniu współpracy.

