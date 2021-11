Prezydent Portugalii rozwiązał parlament, co oznacza, że wkrótce odbędą się w tym kraju przedterminowe wybory. W wieczornym wystąpieniu w radiu i telewizji Rebelo de Sousa przypomniał, że 27 października parlament odrzucił rządowy projekt budżetu, co przyczyniło się do konieczności "znalezienia innej drogi dla kraju".

Przypomniał, że brak poparcia izby przełożył się na pierwsze w 47-letniej historii portugalskiej demokracji odrzucenie rządowego projektu budżetu. Skutkuje to koniecznością rozwiązania parlamentu i rozpisaniem wcześniejszych wyborów.

Portugalia. Prezydent rozwiązał parlament. W styczniu wybory

- Nastąpiło to w decydującym momencie dla całego świata - oświadczył szef państwa, odnosząc się do pandemii koronawirusa. Zapewnił, że przedterminowe wybory będą sposobem na zażegnanie kryzysu politycznego w Portugalii. W ostatnim czasie gabinet premiera Antonia Costy funkcjonował jako rząd mniejszościowy.

Prezydent zastrzegł, że "Portugalia potrzebuje dobrej ustawy budżetowej tak szybko, jak to tylko możliwe". - Wierzę w ducha demokratycznego Portugalczyków - powiedział na koniec wystąpienia Rebelo de Sousa, wyrażając przekonanie, że najbliższe wybory pozwolą wyłonić rząd większościowy.

RadioZET.pl/PAP - Z Lizbony Marcin Zatyka