Prawda o zamachu na Duginę okiem ekspertów. "Jedna nieścisłość"

Daria Dugina, która w sobotę wieczorem zginęła w wybuchu na jednej z ulic Moskwy, przez kremlowską propagandę pokazywana jest jako bohaterka. Potwierdził to poniedziałkowy pogrzeb córki ultrakonserwatywnego ideologa i publicysty Aleksandra Dugina.

Wokół przyczyn zamachu na Duginę jest wiele wątpliwości. Zdaniem Radia Europa rosyjskie służby, które przed upływem 36 godzin podały szczegółowe informacje o potencjalnej sprawczyni zbrodni, mogą wykorzystywać śmierć 29-latki do wewnętrznych rozrywek. Podobnego zdania są eksperci pytani przez Wirtualną Polskę.

Kulisy zamachu na Darię Duginę

Michał Marek, ekspert ds. dezinformacji w Rosji, prezes Fundacji Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, ocenił, że zainteresowanie konfliktem w Ukrainie wśród Rosjan spada. Dodatkowo każde wydarzenie nawet po części związane z wojną może pomóc kremlowskiej propagandzie. - Zabójstwo Darii Duginy taką rolę obecnie zapewne odegra. Ale w dłuższej perspektywie, także tej "mitycznej", kwestia zamachu nie będzie miała przełożenia na nastroje Rosjan. Przejdą oni do spraw codziennych, a temat zostanie zapomniany – komentuje.

Marek dodaje: - Wiodącą narracją jest obwinianie Ukrainy, ale pojawia się również wątek odpowiedzialności zachodnich służb. Jak mantrę powtarzane jest hasło, że jest to wojna Rosji z NATO. Kreml buduje przez to ciągłe poparcie dla dalszych działań w Ukrainie.

Daniel Boćkowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku komentował, że Kreml po zamachu może stymulować społeczeństwo do ponownego zainteresowania wojną. - Rosyjscy propagandyści są w tym nieźli, ale są też do bólu przewidywalni. Dugin jest co prawda prokremlowskim ideologiem, ale to bardziej jego córka była w Rosji na topie. Występowała bardzo często w materiałach propagandowych, nawoływała do nienawiści wobec Zachodu i Ukrainy. Była utożsamiana z systemem. Kreml może to chcieć wykorzystać - ocenił.

Zdaniem prof. Boćkowskiego "Kreml nie będzie mitologizował córki Dugina, bo mityczny stałby się sam Dugin". - Ona była odbiciem jego ideologii. Ultranacjonalizm jest dobry w Rosji dla skrajnie prowojennych polityków i biznesmenów, którzy na konflikcie zarabiają. Ale wcale nie musi być w interesie oligarchów, którzy potracili majątki, jachty i możliwość podróżowania po świecie - podkreślił.

Michał Marek prognozuje, że Kreml może sięgać po podobne zamachy, jak na Duginę, do realizacji swoich celów. - W przypadku zabójstwa córki rosyjskiego ideologa sprawa jest bardzo niejasna. Warto jednak zwrócić uwagę na jedną nieścisłość. Początkowo informowano, że w samochodzie znaleziono spalone ciało. Z fotografii i nagrań wynika, że ciało Duginy znajdowało się jednak poza autem, wyrzucone na jezdnię. Możemy więc przypuszczać, że w samochodzie był ktoś jeszcze, o czym strona rosyjska nie informuje. Pytanie więc: czy to Dugina była prawdziwym celem zamachowców - mówił.

