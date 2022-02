Państwa NATO wzmacniają siły obronne na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, niektóre wysyłają też uzbrojenie na Ukrainę w reakcji na mobilizowanie sił Rosji przy granicy, również białorusko-ukraińskiej.

Inaczej postępują władze Czech. Sprzeciw wobec pomocy Ukrainie wyrazili również ministrowie centroprawicowego rządu Petra Fiali.

Czechy nie pomogą Ukrainie. "Rosjanie nie są głupcami"

Prezydent Czech Milos Zeman powiedział w rozmowie ze stacją CNN Prima News, że obecne napięcia uważa za wojnę na słowa z obu stron i "chciałby, aby tak pozostało".

Stwierdził, że Rosjanie "nie są głupcami", a atak na Ukrainę byłby dla nich zyskiem netto tylko wtedy, gdyby oznaczał wystosowanie pod adresem Ukrainy jakiegoś rodzaju militarnego ostrzeżenia, ale o wiele większą stratą byłoby z perspektywy Kremla nałożenie na Rosję rozmaitych sankcji.

Czeski prezydent uważa, że jeśli dojdzie do jakiegoś konfliktu, to będzie on dotyczyć wyłącznie dwóch separatystycznych regionów Doniecka i Ługańska na wschodzie Ukrainy.

Mówiąc o czeskiej dyplomacji, Zeman pochwalił rząd za zawarcie umowy z Polską w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. – To jest znaczący krok w stosunkach między Czechami a Polską i to dobrze, że tak się stało – ocenił.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Górecki