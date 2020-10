Recep Tayyip Erdogan coraz ostrzej wypowiada się o sprawach europejskich. Niedawno zarzucił prezydentowi Francji stosunek Emmanuela Macrona do muzułmanów i islamu w tym państwie. Jak wiemy, po masowym przyjęciu uchodźców w 2016 roku właśnie we Francji dochodziło do dużych zamachów terrorystycznych.

W obliczu kolejnych aktów przemocy (po zamordowaniu nauczyciela historii, który za pokazywanie karykatur Mahometa został ścięty przez islamistę 16 października pod Paryżem) Macron zapowiedział konfrontację z „islamistycznym separatyzmem” i ponowną potrzebę „zorganizowania islamu” we Francji.

Erdogan po zapowiedzi konfrontacji z islamem. Muzułmanie mają jak Żydzi przed II WŚ

Po tych słowach wściekł się prezydent Turcji. - Cóż innego można powiedzieć o szefie państwa, który nie rozumie wolności przekonań i który zachowuje się w ten sposób wobec milionów ludzi żyjących w jego kraju i wyznających inną religię? - dodał. Następnie oskarżył Macrona i jego administrację o obsesję na swoim punkcie. - To jest przypadek (...), który naprawdę musi przejść badania (psychiatryczne) - powiedział.

Po tej wypowiedzi na znak protestu francuskie władze wezwały w sobotę na konsultacje do Paryża swego ambasadora w Turcji. Pałac Elizejski określił wypowiedź Erdogana jako „nie do przyjęcia”.

Erdogan nie odpuścił, wypowiadając dziś znamienne słowa:

Muzułmanie żyjący dzisiaj w Europie są traktowani tak samo jak Żydzi przed drugą wojną światową Recep Tayyip Erdogan

Pewnym jest, że doprowadzą one do dalszej eskalacji napięcia w relacjach Turcji z z Francją, ale i Unią Europejską.

RadioZET.pl/AFP