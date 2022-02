"Nie ewakuuję rodziny z Kijowa". Prezydent Ukrainy krytycznie o opuszczaniu stolicy

Prezydent Ukrainy zapowiedział, że nie ewakuuje rodziny z Kijowa w obliczu coraz bardziej realnej rosyjskiej inwazji. Zełenski powiedział o tym dziennikarzom podczas briefingu prasowego z udziałem kanclerza Niemiec.

- Nie ewakuuję swojej rodziny z Kijowa – stwierdził wprost Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy poddał również w wątpliwość patriotyzm podmiotów, które zdecydowały się na przeniesienie swoich biur do Warszawy czy położonego na zachodzie Ukrainy Lwowa. Z tego państwa ewakuowało się już kilkudziesięciu oligarchów. Polska wstrzymuje się z decyzją o ewakuacji swoich obywateli, MSZ ograniczyło się do wydania specjalnych wytycznych w sprawie postępowania na wypadek wybuchu wojny.

Zełenski nawiązał też do jawnego sugerowania, by Ukraina nie wstępowała do NATO. – Niektórzy liderzy sugerują, że nie powinniśmy tyle mówić o chęci wstąpienia do NATO, ale ta decyzja należy do Ukrainy - powiedział Zełenski. - Wielu dziennikarzy i liderów sugeruje, żeby nie ryzykować, nie przywoływać tak często kwestii członkostwa w NATO, ponieważ sprawa ta sprowokuje Rosję do reakcji. Wierzę jednak, że powinniśmy podążać obraną wcześniej drogą - dodał prezydent Ukrainy.

Kanclerz Niemiec stwierdził, że obecnie "sprawa ta nie jest dyskutowana". - Dlatego jest to nieco zaskakujące, że Rosja uczyniła tak wielki problem z kwestii, która nie znajduje się obecnie na porządku dziennym jakichkolwiek rozmów - zaznaczył Scholz. Kanclerz Niemiec ogłosił również udzielenie Ukrainie nowego kredytu w wysokości 150 mln euro. Scholz wezwał Rosję do podjęcia wyraźnych kroków w kierunku deeskalacji konfliktu, podkreślając przy tym gotowość Zachodu do nałożenia "daleko idących i efektywnych sankcji" w przypadku naruszenia przez Rosję integralności terytorialnej Ukrainy.

