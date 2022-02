Prezydent Zełenski podpisał wniosek o członkostwo Ukrainy w UE. "To historyczny moment"

W mediach społecznościowych zamieszczono zdjęcie prezydenta Zełenskiego podpisującego dokument. "To historyczny moment" - czytamy we wpisie oficjalnego profilu ukraińskiego parlamentu na Twitterze.

Wraz z przewodniczącym parlamentu Rusłanem Stefańczukiem oraz premierem Denysem Szmyhalem podpisano także wspólne oświadczenie - dodał Andrij Sybiha. Według niego dokumenty "już są w drodze do Brukseli".

Zełenski podpisał wniosek o wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej

"Podpisałem dzisiaj wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Jestem pewien, że to realne" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych. Jak pisze portal Ukraińska Prawda, wniosek o członkostwo należy kierować do państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE. Obecnie - do Francji.

Procedura rozpatrzenia wniosku może być istotna dla Zełenskiego ze względu na to, że kwestia ta może być potencjalnie wykorzystana podczas rozmów z Rosją - wskazuje serwis. Tymczasem przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, gdy mówiono o planach wystosowania takiego wniosku ze strony Ukrainy, mówił, że są różne zdania wśród 27 krajów Unii. Michel stwierdził, że taka decyzja wymaga czasu.

Obecnie ministrowie spraw zagranicznych Unii rozpatrują wniosek o przyłączenie Ukrainy do unijnej sieci elektrycznej. Ma on większe szanse na szybkie i pozytywne rozpatrzenie.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje, zdjęcia i filmy na żywo

RadioZET.pl/PAP