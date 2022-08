"Przełomowy moment". Biden zdecydował ws. przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO

To przełomowy moment w historii Sojuszu - stwierdził prezydent USA Joe Biden podczas ceremonii podpisania protokołów akcesyjnych Finlandii i Szwecji do NATO. Oba kraje wystąpiły o członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim w odpowiedzi na inwazję z 24 lutego. Rosja groziła Szwecji i Finlandii, że spotka się to z jej odpowiedzią.