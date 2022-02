"Przemieszczają się na pozycje bojowe". Niepokojący sygnał o rosyjskich żołnierzach

Departament Stanu USA przekazał w środę najnowsze informacje w sprawie napięcia na linii Rosja-Ukraina. Rzecznik amerykańskiej dyplomacji Ned Price podkreślił, że Waszyngton nadal ma duże obawy o nową inwazję ze strony Kremla.

W ocenie administracji prezydenta USA Joe Bidena wojska rosyjskie wciąż gromadzą się tuż przy ukraińskim terytorium. - Wciąż obserwujemy transport sił rosyjskich do granicy. Nadal widzimy, jak Rosjanie wzdłuż granicy przemieszczają się na pozycje bojowe - podkreślił Price.

USA ostrzega przed rosyjskimi żołnierzami. "Przechodzą na pozycje bojowe"

Rzecznik Departamentu Stanu przekazał, że Rosjanie mocno inwestują w dezinformację. - Mamy potwierdzone dowody, by sądzić, że Rosjanie mówią jedno, a robią co innego w celu zatajenia i ukrycia prawdy. Zagrożenie jest bardzo realne - dodał Price. Poinformował, że Rosja przekazuje coraz więcej informacji o rzekomym "ludobójstwie" w Donbasie, co może stanowić pretekst do planowanej ofensywy.

W ocenie rzecznika Departamentu Stanu Kreml ma do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi, aby destabilizować sytuację na Ukrainie - od cyberataków, przez wojnę elektroniczną, bombardowanie z powietrza, po pełnoskalową inwazję. - Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność – podkreślił. Władze w Waszyngtonie znów wezwały prezydenta Rosji Władimira Putina do podjęcia dialogu ws. Ukrainy.

Kilka godzin wcześniej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył: - Nie widzimy oznak deeskalacji ze strony Rosji na granicy z Ukrainą, nie obserwujemy wycofywania się wojsk; siły rosyjskie są gotowe do ataku.

RadioZET.pl/PAP