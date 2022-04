Władimir Putin ostrzegł, że jeśli jakikolwiek kraj "wmiesza się w przebieg wydarzeń" w Ukrainie, Rosja odpowie szybką reakcją militarną. - Mamy do tego wszystkie narzędzia, którymi nikt inny nie może się pochwalić. My nie będziemy się tym chwalić, ale w razie potrzeby skorzystamy z nich. I chcę, żeby wszyscy to wiedzieli. Podjęliśmy już wszystkie decyzje w tej kwestii - zagroził dyktator.