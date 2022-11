Putin grzmiał o "zemście" na konferencji. Powiedział też o negocjacjach z Kijowem

Władimir Putin na konferencji prasowej w Soczi w poniedziałek wieczorem powiedział, że Rosja zamierza poczekać, aż Ukraina będzie chciała zawrzeć porozumienie. Rosyjski prezydent skarżył się dziennikarzom, że Kijów nie jest skłonny do rozmów.

- Zawarliśmy z nimi umowę (zbożową - red.) w Stambule, wzięli ją, a potem wrzucili wszystko do kosza - powiedział Putin, cytowany przez Ukrainską Prawdę. Rosjanie w sobotę oskarżyli Ukrainę o atak na bazę Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu, a później jednostronnie wypowiedzieli umowę ws. eksportu ukraińskiego zboża z portów na Morzu Czarnym.

Putin o "zemście" i rozmowach pokojowych z Ukrainą

Przywódca Rosji stwierdził, że obecnie Kijów wyklucza rozmowy z Moskwą. - Jak możemy omawiać możliwe porozumienia, jeśli z drugiej strony nawet nie ma ochoty, aby z nami rozmawiać? Cóż, poczekamy. (…) Nasza dobra wola jest znana. Nie podlega ona żadnym zmianom ani wątpliwościom - przekonywał Putin

Prezydent Rosji stwierdził również, że zmasowany atak na infrastrukturę krytyczną w całej Ukrainie, w wyniku którego doszło do pożaru w Dnieprzańskiej Elektrowni Wodnej, a w Kijowie 270 tys. mieszkań nie ma prądu, a 40 proc. odbiorców wody, był “zemstą” za “atak terrorystyczny w Sewastopolu”. - Częściowo tak, ale to nie wszystko, co możemy zrobić - zagroził Putin.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek, że w porannym ostrzale regionów Ukrainy wojska rosyjskie użyły 55 pocisków rakietowych, a siły ukraińskie zestrzeliły 45 z nich. Zapewnił, że władze pracują nad przywróceniem dostaw prądu i wody.

RadioZET.pl/Ukrainska Prawda/PAP