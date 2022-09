Putin jest niezadowolony. Zaatakował Unię Europejską. "Rosja została oszukana"

Władimir Putin pojawił się w środę na forum ekonomicznym we Władywostoku. Prezydent Rosji stwierdził, że będzie dążył do zrewidowania umowy zawartej w lipcu między Rosją, Ukrainą, Turcją i ONZ ws. eksportu ukraińskiego zboża.

Według Putina Rosja i państwa rozwijające się zostały “oszukane”. - Prawie całe zboże eksportowane z Ukrainy jest wysyłane nie do najbiedniejszych krajów rozwijających się, ale do krajów Unii Europejskiej - stwierdził rosyjski prezydent.

Putin o umowie zbożowej: Rosja została oszukana

Ukraina jest jednym z największych światowych eksporterów zboża. Kijów ostał zmuszony do wstrzymania prawie wszystkich transportów po tym, jak rosyjska flota zablokowała ukraińskie porty na Morzu Czarnym.

Eksport zboża przez porty czarnomorskie został wznowiony po podpisaniu w lipcu umowy przez Rosję i Ukrainę z ONZ i Turcją jako poręczycielami. - Zrobiliśmy wszystko, aby ukraińskie zboże było eksportowane. Zrobiliśmy to wspólnie z Turcją - powiedział Putin w środę na forum ekonomicznym we Władywostoku.

Prezydent Rosji stwierdził, że kraje europejskie „zachowywały się jak kolonizatorzy w ostatnich dziesięcioleciach i stuleciach” i „zachowują się tak do dziś”. Dodał, że „po raz kolejny po prostu oszukali kraje rozwijające się”. - Przy takim podejściu skala problemów żywnościowych na świecie będzie tylko rosła - przestrzegł Putin, dodając, że może to doprowadzić do „bezprecedensowej katastrofy humanitarnej”.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, odnosząc się do słów Putina, stwierdził, że Rosja nie ma podstaw do rewizji umowy. Zapewnił, że jej warunki są ściśle przestrzegane.

