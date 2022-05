Putin ma nowy groźny plan? "Rosja może okrążyć NATO"

“Rosja jest okrążana przez NATO” - to hasło, którym od lat posługiwał się Kreml. Według analizy politolożki Liany Fix oraz Kristiny Kausch, która ukazała się na łamach Die Welt i Onetu, niebawem może dojść do odwrotnej sytuacji. To Sojusz może zostać okrążony przez obecność Rosji w południowej części Morza Śródziemnego i w Afryce.

Kreml od czasu, gdy prezydentem Rosji jest Władimir Putin, stanowczo sprzeciwiał się rozszerzaniu NATO na wschód. Kraje w sąsiedztwie Rosji, obawiając się powrotu imperialnej polityki Moskwy, dążyły do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim. 16 lat po upadku żelaznej kurtyny niemal cała Europa Środkowo-Wschodnia znalazła się w NATO.

Obawy byłych państw bloku wschodniego szybko się potwierdziły. Putin w 2008 roku najechał Gruzję, a w 2014 oderwał Krym od Ukrainy i rozpętał wojnę w Donbasie. Natomiast inwazja na Ukrainę w 2022 roku zapoczątkowała zmiany, które mogą być nie mniej doniosłe dla europejskiego systemu bezpieczeństwa niż rozpad ZSRR i rozszerzenie NATO o państwa byłego bloku wschodniego. Szwecja i Finlandia złożyły wnioski o członkostwo w NATO, tym samym rezygnując z neutralnego statusu. Podobny krok rozważa również Szwajcaria.

Putin ma nowy cel? "Może okrążyć NATO"

Kreml przez lata powtarzał hasło, że “Rosja jest okrążana przez NATO” i czuje się zagrożona. Według analizy politolożki Liany Fix oraz Kristiny Kausch, która ukazała się na łamach Die Welt i Onetu, niebawem może dojść do odwrotnej sytuacji. To NATO grozi okrążenie przez obecność Rosji w południowej części Morza Śródziemnego i w Afryce. W ocenie Fix i Kausch “ambicje Putina wykraczają poza bezpośrednie sąsiedztwo Rosji i postsowiecki imperializm”. Rosjanie mogą więc próbować zagrozić “miękkiemu podbrzuszu NATO” na południu, a nie tylko wschodniej flance.

W analizie wskazano na zagrożenie, że Rosja może mniejszym kosztem wywierać wpływ na Sojusz na południu, ponieważ uwaga i siły NATO koncentrują się na wschodzie. Sygnałem ostrzegawczym jest częściowe wycofanie wojsk Francji i Niemiec z Mali oraz wzrost obecności i wpływów Rosji w regionie Sahelu. Moskwa dąży do poszerzania swoich wpływów także m.in. w Libii i Sudanie. Z rządem tego ostatniego kraju podpisała umowę ws. utworzenia bazy w Porcie Sudan.

Jako kolejne zagrożenie wskazano, że Rosja coraz częściej sięga po instrumenty militarne zamiast polegać na wpływach politycznych czy gospodarczych. Przykładem jest inwazja na Ukrainę oraz interwencja w Syrii. Zwrócono również uwagę, że Rosja dąży do izolacji Mołdawii.

Autorki analizy przyznały, że choć konflikty na południowej flance NATO mają głębsze korzenie - nie jest to tylko konfrontacja Rosji z Zachodem - należy brać pod uwagę, że Putin będzie je wykorzystywał w swej polityce. “Wielu wschodnich i północnych członków NATO w przeszłości wykazywało ograniczone zrozumienie dla geopolityki na południowej flance, którą postrzegali jako oddzielny od wschodniej teatr, z którym trzeba konkurować o uwagę, sprzęt i budżet” - wskazały.

Fix i Kausch ostrzegły, że Putin może wykorzystać państwa na wschód i południe od NATO jako instrumenty w realizacji nadrzędnego celu Moskwy, czyli niwelowaniu wpływów USA i Zachodu. “Putin traktuje całe sąsiedztwo jako arenę geopolityczną — i my też musimy” - czytamy. Analityczki nie wskazują jednak, w jaki sposób NATO miałoby to zrobić, biorąc pod uwagę fakt, że polityka Kremla dąży do podporządkowania lub podboju krajów, natomiast NATO jest sojuszem dobrowolnym i obronnym, który ogranicza się do interwencji. Odpowiedź na to pytanie może przynieść czerwcowy szczyt w Madrycie, gdzie członkowie Paktu Północnoatlantyckiego będą pracować nad nową strategią.

