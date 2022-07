Putin ma obawy? W tej jednej sprawie rosyjskie media muszą milczeć

Propagandowe media w Rosji regularnie informują o sukcesach rosyjskich wojsk w Ukrainie. Co ciekawe jednak, rzadko chwalą przy tym konkretnych dowódców, czasem nawet o nich nie wspominając. To nie przypadek, bo Władimir Putin nie chce, aby któryś z wojskowych zbudował sobie wizerunek albo zdobył ogólnokrajową popularność podczas inwazji.

Władimir Putin boi się o swoją pozycję absolutnego przywódcy Rosji. Tak przynajmniej wynika z informacji, do których dotarł niezależny portal Meduza, który zbadał ciekawe zjawisko, jakie można zaobserwować w propagandowych mediach rosyjskich.

Władimir Putin ma obawy?

Informują one bowiem regularnie o domniemanych sukcesach rosyjskich wojsk w trakcie "specjalnej operacji" (tak nazywa się w Rosji inwazję na Ukrainę), ale chwalą jedynie bohaterskich szeregowców czy oficerów niższego stopnia. Prawie nigdy na piedestale nie znajdują się najwyżsi rangą dowódcy, którzy zarządzają działaniami militarnymi.

Zdaniem rozmówców Meduzy - pragnących zachować anonimowość osób powiązanych z administracją Kremla - to celowa strategia. Putin nie chce, aby którykolwiek z generałów zyskał na popularności i "wypłynął" w trakcie inwazji. Przeraża go perspektywa, że uwielbiany przez lud wojskowy mógłby kiedyś wzniecić gabinetowy bunt przeciwko niemu.

Generałowie pojawiają się w doniesieniach medialnych jedynie wtedy, gdy nagradzają żołnierzy za "wypełnianie zadań wyznaczonych przez naczelnego dowódcę", bądź gdy sami przyjmują ordery od prezydenta.

"Putin dobrze pamięta lata 90."

Jak pisze Meduza, "Putin dobrze pamięta lata 90." i "nie chce mieć w kraju drugiego Lebiedzia". To nawiązanie do postaci Aleksandra Lebiedzia, który w końcówce istnienia ZSRR dowodził oddziałami, które tłumiły bunty w Tbilisi i Baku oraz dowodził armią w Naddniestrzu. W czasie napaści na Czeczenię mocno krytykował rosyjskie dowództwo wojskowe.

W połowie lat 90. rozpoczął udaną, choć krótką karierę polityczną. Został deputowanym do Dumy Państwowej, a w 1996 roku kandydował w wyborach prezydenckich, gdzie uzyskał trzeci wynik (prawie 15 proc. w głosowaniu powszechnym), popierając później Borysa Jelcyna.

Potem objął stanowisko szefa Rady Bezpieczeństwa Rosji, a następnie gubernatora Kraju Krasnojarskiego. W 2002 roku zginął w katastrofie śmigłowca. Meduza przypomina o kilku innych generałach m.in. Giennadiju Troszewie i Władimirze Szamanowie, który również zyskali popularność w ostatniej dekadzie XX wieku np. w trakcie wojny w Czeczenii. Często pojawiali się później w mediach jako niezależni eksperci, pozwalając sobie na głoszenie krytycznych względem władz poglądów.

"Nikt na Kremlu tego nie potrzebuje"

Portal podkreśla, że w trakcie wojny w Ukrainie nie ma takich "medialnych generałów". Pojawiają się nazwiska potencjalnych dowódców - jak doświadczonego kampanią w Syrii Aleksandra Dwornikowa czy wiceministra obrony Giennadija Żydki. Co jakiś czas "wypływa" postać szefa tego drugiego, czyli Siergieja Szojgu. On jednak pojawia się rzadko - nie widać go było np. przez pierwsze trzy tygodnie wojny (choć np. w defiladzie z okazji Dnia Zwycięstwa już uczestniczył).

- Jeśli jakiś generał byłby stale obecny na medialnym radarze, nieuchronnie stałby się popularny. Stałby się autorem stale ogłaszanych przez propagandę zwycięstw. Nie wiadomo, do czego taka popularność może doprowadzić wśród zwolenników wojny. [...] Nikt na Kremlu tego nie potrzebuje - zaznacza źródło Meduzy.

RadioZET.pl/Meduza