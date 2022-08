Pojawiły się niesprawdzone informacje, że Iran wysłał do Rosji pierwszą partię dronów na testy wraz z pilotami, którzy mają się nauczyć obsługi rosyjskich myśliwców Su-35. To sugeruje, że Rosja może przekazać Iranowi te samoloty - ocenia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rozwija się współpraca między Rosją a Iranem. Dowodem na to była niedawna wizyta Władimira Putina w Teheranie, do której doszło w połowie lipca. W mediach można też natrafić na spekulacje, jakoby w przypadku ewentualnego przewrotu na Kremlu dyktator szykował się do emigracji do kraju ajatollahów.

Putin miał dostać nową broń. Kreml zacieśnia współpracę militarną

W sieci pojawiają się kolejne doniesienia o zacieśnieniu więzów gospodarczych i militarnych między obydwoma krajami. Informacje o rzekomym wysłaniu pierwszej partii dronów wraz z pilotami i inżynierami podał amerykański kanał zajmujący się analizą wywiadowczą na Twitterze - napisano w najnowszym raporcie Instytutu Studiów nad Wojną.

Amerykański think tank zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować tej wiadomości, ale ocenia, że jest ona zgodna z doniesieniami o zacieśnieniu współpracy między Moskwą a Teheranem w dziedzinie lotnictwa, by ominąć międzynarodowe sankcje nałożone na obie te stolice oraz wesprzeć rosyjską inwazję na Ukrainę.

Jeśli informacja jest prawdziwa, może to oznaczać, że Rosja zamierza przekazać Iranowi myśliwce Su-35 w zamian za drony. Może to być częścią umowy zawartej przez oba kraje 26 lipca, którą Teheran będzie się starał wykorzystać, by ułatwić sobie zakup rosyjskich samolotów bojowych - twierdzi ISW.

RadioZET.pl/PAP