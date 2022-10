Zaskakujący kandydat do zastąpienia Putina. "Ostateczny plan awaryjny"

Aleksander Kwaśniewski w programie Gość Radia ZET powiedział, że w Rosji może toczyć się gra służb, aby przygotować państwo na scenariusz, gdy Władimir Putin nie będzie już u władzy. - Świadczyłby o tym fakt, że Aleksiej Nawalny, co prawda jest w więzieniu, ale żyje. To by mogło oznaczać, ale teraz też już spekuluję na potęgę, że jest przygotowywany wariant alternatywny, gdyby się wszystko posypało - mówił Gość Radia ZET.

- Nawalny to wyjście awaryjne dla Putina? - dopytał prowadzący Bogdan Rymanowski. - Takie już ostateczne. Dla Putina nie, ale dla tej grupy, która będzie chciała jakiś bunt opanować, a pozostać przy tym u władzy. Już bez Putina, Putina poświęcą w pierwszej kolejności - ocenił Kwaśniewski.

Kwaśniewski: Nawalny może zastąpić Putina

- O Nawalnym niektórzy mówią, że też jest wielkorusem - wtrącił Rymanowski. - Niewątpliwie tak, ale jest przy okazji demokratą - zaznaczył były prezydent. - Nie byłoby tego władztwa jednoosobowego, prawdopodobnie byłaby szansa na większy udział społeczeństwa w różnych decyzjach - mówił Gość Radia ZET.

Kwaśniewski zwrócił uwagę, że “problem wielkorosyjskości jest problemem mentalnym”. - To jest rzeczywiście rosyjskie DNA, ale to jest trochę, jakbyśmy mieli pretensje do Brytyjczyków, że oni mają swoje kolonialne, imperialne wspomnienia. No, mają. U Rosjan może to jest bardziej niebezpieczne, bo oni chcą robić wojny, Brytyjczycy już nie - stwierdził Kwaśniewski.

