Prezydent Ukrainy wezwał państwa z całego świata do jak najszybszego wsparcia Kijowa w wojnie z Rosją. - Rosja nie planuje poprzestać na Ukrainie. Machina propagandowa Putina twierdzi, że Europa jest kolejnym logicznym celem po Ukrainie. Więc albo Zachód pomoże Ukrainie powstrzymać Putina teraz, albo Putin będzie dalej rozszerzał swoje imperium – mówił Wołodymyr Zełenski. Wskazał ciężką broń, której Ukraina potrzebuje do zatrzymania ofensywy Rosjan.

Wołodymyr Zełenski ostrzegł państwa Europy przed agresywnymi zamiarami Rosji. Po odparciu wojsk Putina spod Kijowa, Czernihowa czy Sum prezydent Ukrainy przypomniał, że trwa zmasowana ofensywa w Donbasie.

- Nasza wojna jest daleka od zakończenia. To była dopiero pierwsza runda. Putin i jego armia zmieniają strategię. Wzmacniają swoje siły, by jeszcze mocniej naciskać na Charków i cały region Donbasu, w tym Mariupol – mówił Zełenski.

Zełenski prosi o wsparcie w ciężkiej broni i ostrzega. "Europa kolejnym celem"

Dodał, że jeśli Ukraina upadnie, następnymi celami Rosji miałyby być kolejne państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślił, że zbrodnie w Buczy i Mariupolu "ukazują prawdziwe rosyjskie zamiary".

Zapewniał, że Rosja nie planuje poprzestać na Ukrainie. - Machina propagandowa Putina otwarcie twierdzi, że Europa jest "kolejnym celem" po Ukrainie. Następnymi celami Rosji mogą być Polska, Mołdawia, Rumunia i kraje bałtyckie. Albo Zachód pomoże Ukrainie powstrzymać Putina teraz, albo Putin będzie dalej rozszerzał swoje imperium, zabijając przy tym tysiące kobiet i dzieci. Zrobił to już w Mariupolu, Charkowie, Buczy i innych miastach Ukrainy – mówił prezydent Ukrainy.

Podkreślał, że do dalszej obrony przed potężnym sąsiadem Ukraina "potrzebuje konkretnej listy broni". - Apeluję do obywateli całego świata o pomoc w przekazaniu waszym rządom, administracjom prezydenckim i przywódcom waszych krajów rzeczywistych potrzeb Ukrainy, co pomoże zatrzymać wojnę. Pilnie potrzebujemy ciężkiej artylerii (działa kaliber 155 mm), ciężkich pojazdów opancerzonych, systemów obrony przeciwlotniczej i samolotów bojowych – mówił na nagraniu Zełenski, pokazując przykładowy sprzęt wojenny.

Wymieniał m.in. systemy rakietowe "Grad" lub amerykański M142 HIMARS, transportery opancerzone, czołgi (T-72 lub pojazdy produkcji amerykańskiej i niemieckiej), systemy obrony powietrznej (jak S-300, BUK lub podobne z państw zachodnich). - Wolność musi być uzbrojona lepiej niż tyrania. Kraje Zachodu mają wszystko, czego potrzebujemy. Zaopatrzcie w broń Ukrainę teraz, aby obronić wolność - apelował Zełenski.

