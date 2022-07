Putin niszczy dzieło jego życia. Gorbaczow przerażony wojną Rosji w Ukrainie

Rosja prowadzi brutalną wojnę w Ukrainie, a Kreml dusi w kraju jakiekolwiek przejawy krytyki, a nawet niewłaściwego jej określania (obowiązuje narracja o specjalnej operacji wojskowej).

Działania wojsk Władimira Putina stanowczo krytykuje ostatni przywódca ZSRR, który doprowadził do upadku komunistycznego imperium poprzez reformy "głasnosti", a zwłaszcza pierestrojkę". 91-letni Gorbaczow nie komentował publicznie kwestii wojny w Ukrainie, miał jednak rozmawiać o niej z przyjacielem, starszym dziennikarzem z Rosji Aleksiejem Wenediktowem.

Gorbaczow przerażony wojną Rosji i działaniami Putina. "Jest zdenerwowany"

Kulisy rozmów z Wenediktowem przytoczył rosyjski "Forbes", a cytują media na całym świecie – u nas czyni to m.in. Wirtualna Polska. - Reformy Gorbaczowa zostały zniszczone – powiedział Wenediktow w wywiadzie dla rosyjskiego "Forbesa". I wspomniał, że gdy Gorbaczow ustępował z Kremla, w Europie było 4 tys. żołnierzy NATO, a dziś – po rozpętaniu przez Putina wojny w Ukrainie – Sojusz zdecydował o zwiększeniu wojsk do 300 tysięcy.

- Gorbaczow jest oczywiście zdenerwowany. (Rosja) to było dzieło jego życia. Wolność to sprawa Gorbaczowa. Wszyscy już zapomnieli, kto dał wolność Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Wolność słowa, pierwszą ustawę o prasie. Własność prywatną. Michaił Siergiejewicz Gorbaczow – powiedział Wenediktow, cytowany przez rosyjski "Forbes". Komentarz o Gorbaczowie rozpoczyna się ok. 41 minuty wideo.

