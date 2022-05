Władimir Putin przemawiał w czwartek 26 maja na sesji plenarnej Euroazjatyckiego Forum Gospodarczego w Biszkeku (Kirgistan). W obliczu sankcji i izolacji Rosji na arenie międzynarodowej Kreml stawia na wzmocnienie relacji w innych kierunkach, m.in. z państwami Azji centralnej.

- Rosja osiągnęła swoje cele w najważniejszych dla zapewnienia suwerenności obszarach - przekonywał Putin podczas sesji plenarnej.

Putin odgraża się państwom Zachodu. "Nikt nie będzie w stanie tego zrobić"

Nie obyło się bez nawiązania do trudnej sytuacji w obliczu sankcji gospodarczych, nałożonych na Rosję przez państwa Zachodu po agresji na Ukrainę. - Oczywiście zdajemy sobie sprawę z ogromnej przewagi technologicznej w gospodarkach rozwiniętych. Nie zamierzamy od nich uciekać. Oni chcą nas odciąć, ale w dzisiejszym świecie jest to po prostu nierealne. […] Nikt nie będzie w stanie tego zrobić z takim krajem jak Rosja - mówił Putin.

Zapewnił przy tym, że Kreml będzie nadal rozwijał przemysł i technologie, by nie polegać wyłącznie na imporcie. - Zamierzamy się rozwijać, ale tam, gdzie musimy zastąpić import, robimy to i będziemy robić nadal - wyjaśniał.

Putin mówił o konieczności prowadzenia "niezależnej polityki", na co – jego zdaniem – przystaje coraz więcej państw. - Żaden światowy żandarm nie będzie w stanie zatrzymać tego naturalnego globalnego procesu. Zabraknie siły, ale pragnienie po prostu zniknie w obliczu problemów. Mam nadzieję, że uświadomimy sobie, że ta polityka jest absolutnie beznadziejna – mówił Putin.

Putin o zamrożeniu rosyjskich aktywów: "Kradzież cudzego majątku"

Prezydent Rosji odniósł się też do zamrożenia aktywów rosyjskiego banku centralnego. Odcięcie od około 300 mld dolarów przez Zachód nazwał wprost "kradzieżą". - Kradzież cudzego majątku nigdy nikomu nie przyniosła dobra, zwłaszcza tym, którzy są zaangażowani w ten niestosowny czyn - mówił Putin.

Mimo sankcji stwierdził, że rosyjski biznes prędzej czy później i tak utrzyma dostęp do "dóbr luksusowych". - Ci, którzy chcą wwieźć jakiś luksusowy towar, luksus, będą mogli to zrobić. No cóż, będzie dla nich trochę drożej, ale to są ludzie, którzy już jeździli "mercedesem" i będą jeździć. Zapewniam, że przywiozą go z dowolnego miejsca, z dowolnego kraju. To dla nas nieważne – podsumował Putin.

RadioZET.pl/TASS.ru

