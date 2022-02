"Putin podjął decyzję". Biden ostrzegł, że Rosja zaatakuje Ukrainę w najbliższych dniach

Joe Biden przekazał, że USA mają informacje świadczące o tym, że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni. Powołał się przy tym na "znaczące zdolności wywiadowcze" USA. - W tym momencie jestem przekonany, że Putin podjął już decyzję [co do inwazji]. Mamy powody, by tak uważać - stwierdził. Biden dodał, że wciąż nie jest za późno, by Rosja wybrała dyplomację.

Podczas krótkiego wystąpienia amerykański przywódca zauważył, że zgodnie z przewidywaniami USA, w ostatnich dniach doszło do wzmożenia rosyjskich prowokacji i dezinformacji w Donbasie, których celem jest stworzenie pretekstu do napaści na Ukrainę. Podał przykład czwartkowego ostrzału przez prorosyjskie siły przedszkola w Stanicy Ługańskiej, na terytorium kontrolowanym przez władze ukraińskie, o które Rosja oskarżyła Ukrainę. Dodał, że w rosyjskich mediach pojawiły się też oskarżenia o tym, że Ukraina dokonuje ludobójstwa w Donbasie i planuje ofensywę przeciwko okupowanym terytoriom.

Biden: Putin podjął decyzję o inwazji na Ukrainę

- Po prostu nie ma żadnych dowodów na te stwierdzenia, a poza tym przeczy to podstawowej logice, aby twierdzić, że Ukraińcy wybraliby ten moment, mając ponad 150 tys. rosyjskich żołnierzy wokół swoich granic, by eskalować trwający od lat konflikt - tłumaczył Biden.

Prezydent zapewnił, że jeśli Rosja wybierze na Ukrainie wojnę, poniesie wysoki koszt. Zapewnił też, że USA będzie bronić "każdego cala terytorium NATO" przed jakimkolwiek zagrożeniem, a także wspierać Ukraińców. Wykluczył jednocześnie bezpośredni udział USA w walkach na Ukrainie.

Komentując planowane przez Rosję w weekend ćwiczenia sił nuklearnych, Biden odrzucił sugestie, że Kreml ma plany użycia broni jądrowej. - Nie sądzę, by choć trochę zastanawiał się nad użyciem broni jądrowej. Ale myślę, że on jest skoncentrowany na tym, by przekonać świat, że jest w stanie zmienić dynamikę w Europie w sposób, w którym w istocie nie może tego zrobić - powiedział prezydent.

Amerykański prezydent powtórzył, że w przypadku inwazji na Rosję zostaną nałożone dodatkowe sankcje USA i ich sojuszników. - Będą się one nieznacznie różnić - zaznaczył Biden.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński/oprac. AK