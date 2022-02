"Putin podjął decyzję". Biden ostrzegł, że Rosja zaatakuje Ukrainę w najbliższych dniach

- Mamy powód, by uważać, że Rosja zaatakuje Ukrainę, w tym Kijów, w ciągu najbliższych dni - powiedział prezydent USA Joe Biden po naradzie z przywódcami państw członkowskich NATO.

Joe Biden przekazał, że USA mają informacje świadczące o tym, że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni. Powołał się przy tym na "znaczące zdolności wywiadowcze" USA.

Biden ocenił, że do ataku może dojść w ciągu najbliższych kilku dni, choć dodał, że wciąż nie jest za późno, by Rosja wybrała dyplomację.

Biden: Putin podjął decyzję o inwazji na Ukrainę

Prezydent zapewnił, że jeśli Rosja wybierze na Ukrainie wojnę, poniesie wysoki koszt. Zapewnił też, że USA będzie bronić "każdego cala terytorium NATO" przed jakimkolwiek zagrożeniem, a także wspierać Ukraińców. Wykluczył jednocześnie bezpośredni udział USA w walkach na Ukrainie.

Amerykański prezydent powtórzył, że w przypadku inwazji na Rosję zostaną nałożone dodatkowe sankcje USA i ich sojuszników. - Będą się one nieznacznie różnić - zaznaczył Biden.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK