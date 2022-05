“Putin porzucił już ten plan”. Ukraiński wywiad o zamiarach prezydenta Rosji

Wojna w Ukrainie może przeciągnąć się do zimy - powiedział w rozmowie z Krym.Realii Wadim Skibitski z ukraińskiego wywiadu wojskowego (GUR MO). Według niego Rosjanie co miesiąc zmieniają plany wojenne, dostosowując je do sytuacji. To, co się zdaniem Skibitskiego nie zmienia, to agresywna polityka Władimira Putina względem Ukrainy.

- On (Putin – przyp. red.) nikomu nie ufa, nikogo nie słucha. Ma własne plany przywrócenia Imperium Rosyjskiego. Putin nie rezygnuje ze swoich planów - stwierdził ukraiński analityk. Skibitski dodał, że “wojna będzie się ciągnąć”. - Faza aktywna jest opóźniona - zauważył przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego i podzielił się prognozą, że walki będą trwały także we wrześniu i październiku.

"Putin dawno porzucił plan znalezienia swojego następcy"

- Czy wojna może przedłużyć się do końca roku? To zależy od naszego oporu, stanu naszych sił i pomocy, jaka zostanie nam udzielona - zaznaczył Skibitski.

Ukraiński wywiad wojskowy ostrzega, że Rosja może przeprowadzić pseudoreferenda na okupowanych terenach 11 września. Kolejną datą, na którą zwraca uwagę Skibitski, jest 7 października, gdy Władimir Putin będzie obchodziły 70. urodziny. - Wojsko prawdopodobnie będzie chciało dać dyktatorowi “prezent” - uważa ukraiński analityk. Według Skibitskiego Rosjanie liczą, że zimą Ukraina wróci do negocjacji.

Ukraiński wywiad wojskowy ocenia też, że Putin planuje rządzić Rosją do “końca swoich dni”. Rosyjski prezydent już dawno porzucił scenariusz „następcy”. - Wojna, której chce, będzie długotrwała. To człowiek, który nie chce zrezygnować ze swoich celów - podsumował Skibitski.

