Putin rozważa uznanie republik separatystów na Ukrainie. "Zagrożenie ze strony NATO"

Władimir Putin w poniedziałek przewodził zwołanej nagle radzie bezpieczeństwa narodowego. Prezydent Rosji odniósł się do apelu władz (nieuznawanych przez żadne państwo na świecie) dwóch separatystycznych republik we wschodniej Ukrainie. Liderzy Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej skierowali do Kremla prośbę o uznanie ich niepodległości.

- Celem narady jest określenie dalszych kroków w tej sferze, w tym apel przywódców "republik ludowych" do Rosji z prośbą o uznanie ich suwerenności, jak również analogicznego apelu rosyjskiego parlamentu - wyjaśnił Putin. Kwestie te są "ściśle związane" z globalnymi problemami zapewnienia bezpieczeństwa w Europie, bowiem Ukraina jest wykorzystywana jako "narzędzie konfrontacji" z Rosją - oznajmił. Oświadczył, że przyjęcie Ukrainy do NATO oznaczałoby, że "zagrożenia dla Rosji wielokrotnie wzrosną".

Putin o eskalacji sytuacji w Donbasie

Podczas posiedzenia głos zabrał również szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Przekazał, że Kreml nie otrzymał od USA i innych państw zachodnich satysfakcjonującej odpowiedzi w sprawie gwarancji bezpieczeństwa w Europie. Rosja domagała się m.in. wstrzymania rozszerzenia NATO o Ukrainę i Gruzję oraz wycofanie wojsk amerykańskich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ocenie Ławrowa Zachód nie jest gotowy na zaakceptowanie propozycji Kremla.

Ławrow przekazał, że na prośbę władz w Waszyngtonie planuje spotkać się z szefem amerykańskiej dyplomacji Anthonym Blinkenem. Negocjacje planowane są na 24 lutego w Genewie. Biały Dom podkreślił, że do rozmów dojdzie tylko wtedy, kiedy Rosja nie zdecyduje się na nową inwazję na Ukrainę.

- Informacje wywiadowcze USA wskazują, że rosyjskie plany inwazji na Ukrainę zakładają "skrajnie brutalny" jej przebieg, a jej celem ma być "zmiażdżenie" Ukraińców - powiedział w poniedziałek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Dodał, że atak może rozpocząć się w ciągu najbliższych godzin lub dni.

Według różnych danych Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą od 150 do 200 tys. żołnierzy oraz sprzętu. Pomimo zakończenia manewrów wojska rosyjskie w liczbie do 30 do 50 tys. nie zostały wycofane z terenu Białorusi. W ocenie władz Ukrainy te wszystkie kroki zmierzają do nowej inwazji Kremla, ale trudno ocenić kiedy dokładnie ona może się rozpocząć.

RadioZET.pl/AFP/PAP